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Под Житковичами кроссовер вылетел в кювет и несколько раз перевернулся: пострадали два человека

07.06.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля в Житковичском районе.


Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось днем 6 июня. По предварительной информации, 21-летняя водитель, имеющая стаж вождения менее года, двигалась на Nissan Terrano по трассе Морохорово — Видошин, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где кроссовер несколько раз перевернулся.


В результате ДТП девушка и ее 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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