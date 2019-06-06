Под Житковичами кроссовер вылетел в кювет и несколько раз перевернулся: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля в Житковичском районе.





Как сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось днем 6 июня. По предварительной информации, 21-летняя водитель, имеющая стаж вождения менее года, двигалась на Nissan Terrano по трассе Морохорово — Видошин, не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет, где кроссовер несколько раз перевернулся.





В результате ДТП девушка и ее 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.