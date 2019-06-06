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Под Житковичами кроссовер вылетел в кювет и несколько раз перевернулся: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Водитель и пассажир пострадали при опрокидывании в кювет автомобиля в Житковичском районе.
Как
В результате ДТП девушка и ее 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла днем 6 июня на трассе Морохорово - Видошин.
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