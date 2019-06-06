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В Крупках освободили художника Алеся Пушкина, суд отложили на понедельник

07.06.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу в Крупках освободили художника Алеся Пушкина. Суд отложили на понедельник, информирует Радио Свобода.



Пушкина задержали 6 июня во время проведения перформанса в защиту белорусского языка. В 220-ю годовщину рождения русского поэта Александра Пушкина он вышел к местному магазину сети "Евроопт" с несколькими плакатами ("Беларусь в NATO", "Russia — war!" ("Россия — война"), "Stop russian agression on Europe"). Через полчаса приехали милиционеры, которые забрали плакаты, флаг NATO и задержали художника — затащили его силой в машину. В отделении Алесь Пушкин провёл ровно сутки.


Место проведения акции художник выбрал неслучайно — недавно у него произошёл конфликт на языковой почве с сотрудниками как раз этого магазина.

Белорусский ПЕН-центр распространил заявление, в котором требует прекратить преследование Алеся Пушкина.

 
 
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В пятницу в Крупках освободили художника Алеся Пушкина. Суд отложили на понедельник, информирует Радио Свобода.
 
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