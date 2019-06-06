В Крупках освободили художника Алеся Пушкина, суд отложили на понедельник









Пушкина задержали 6 июня во время проведения перформанса в защиту белорусского языка. В 220-ю годовщину рождения русского поэта Александра Пушкина он вышел к местному магазину сети "Евроопт" с несколькими плакатами ("Беларусь в NATO", "Russia — war!" ("Россия — война"), "Stop russian agression on Europe"). Через полчаса приехали милиционеры, которые забрали плакаты, флаг NATO и задержали художника — затащили его силой в машину. В отделении Алесь Пушкин провёл ровно сутки.









Место проведения акции художник выбрал неслучайно — недавно у него произошёл конфликт на языковой почве с сотрудниками как раз этого магазина.





Белорусский ПЕН-центр распространил заявление, в котором требует прекратить преследование Алеся Пушкина.