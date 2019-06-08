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В Гродненской области названы самые неплатежеспособные регионы. Лидский район среди них

09.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Гродненской области названы самые неплатежеспособные регионы. Лидский район среди них

Стала доступной статистика о проблемных долгах в регионах по итогам первого квартала, сообщает портал banki24.by.

Существует три основных вида задолженности предприятий — кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и задолженность по кредитам и займам. В случае с кредиторской и обязательствами по кредитам и займам должниками выступают сами предприятия, в случае с дебиторской — их контрагенты.

В Гродненской области просроченная дебиторка составила 748,4 млн BYN (26,4%). По доле просрочки лидировали Лидский район (36,4%) и Гродно (34,1%).

Просроченная кредиторка на Гродненщине достигла 1 048 млн BYN (21,9% проблемной). По доле просрочки выделялись Волковысский (53,9%), Мостовский (45,1%) и Лидский (41,2%) районы. Вследствие неплатежеспособности ликвидируется Лидский мясокомбинат.

Проблемные кредиты и займы в Гродненской области составили 101 млн BYN (0,7% просрочки). Безоговорочный лидер по просроченным кредитам и займам — Волковысский район (10,2% «мусорной» задолженности).

На Волковысчине судом признана экономически несостоятельной МПМК-142. Скоро результаты Волковысского района могут существенно улучшиться, так как власти отсрочили и рассрочили многие долги цементного завода в Красносельском.

 
Теги: Гродно
 
 
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Стала доступной статистика о проблемных долгах в регионах по итогам первого квартала, сообщает портал banki24.by. Существует три основных вида задолженности...
 

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