Эмир Дубая в один день женил троих сыновей: самый завидный жених планеты больше не жених









Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум - один из самых богатых людей планеты, однако свадьбу для своих сыновей организовал довольно скромную, если учитывать его состояние. Решено было женить сразу троих в один день: так, 36-летний наследный принц Дубая шейх Хамдан взял себе в жены двоюродную сестру по материнской линии шейху Хессу бинт Джума аль Мактум; 35-летний заместитель правителя Дубая шейх Мактум взял в жены также свою двоюродную сестру шейху Мариам бинт Бутти аль Мактум; 32-летний председатель Фонда знаний шейх Ахмед - свою троюродную сестру шейху Мадию бинт Далмук Аль-Мактум.





Религиозная церемония бракосочетания - никах - состоялась еще 15 мая, но так как в тот момент шел пост Рамадан, свадебные торжества было решено отложить до его окончания. Вчера, 6 июня, в дубайском Всемирном торговом центре женихи организовали официальный свадебный прием, но вход на него был возможен только мужчинам. Поэтому ни на одной "свадебной" фотографии, опубликованной в сети, нет ни невест, ни сестер шейхов, ни их мамы. Сообщается, что у женщин был отдельный свадебный прием, но его было решено провести в частном порядке. Фотографий Хессы, Мариам и Мадии также в интернете нет.





Известно лишь, что помолвка принца Хамдана и Хессы состоялась еще в 2008 году, но потом, по некоторым данным, молодые люди расстались. Ахмед и Мадия также обручились еще в 2008-м.





По случаю торжеств резиденция эмира по местной традиции была красиво подсвечена. Интересно, что шейх Мухаммад бин Рашид по случаю важного события в жизни своих детей сочинил длинное стихотворение, в котором напомнил им, что «ночи напролет заботился о них, как сокол о своих птенцах», и что научил их «доброй морали».













Напомним, что наследный принц Дубая шейх Хамдан считался самым завидным женихом и самым красивым принцем мира. И вот он больше не жених...





Известно, что на тройной королевской свадьбе побывали 10-летний сын президента Узбекистана Алишер Мирзиеев и двое зятьев - Ойбек Турсунов и Отабек Умаров, а также внук главы государства Миромон. Об этом стало известно после того, как младший зять Шавката Мирзиеева Отабек Умаров выложил фотографию с вадьбы у себя в Instagram. На фотографии видно, как эмир Дубая стоит, положив руки на плечи сына Мирзиеева, а зятья главы Узбекистана стоят в одном ряду с одним из женихов.













Старший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов является первым заместителем главы администрации президента, его второй зять Отабек Умаров - первым заместителем руководителя Службы безопасности президента.







