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В мир открытий вместе с Lego

12.06.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Ровно год как на базе яслей-сада №13 г. Кобрина действует мастерская технического конструирования «Lego-исследователь». Этот пилотный проект под руководством учителя-дефектолога Елены Тынкович объединил 14 детей от 5 до 7 лет. В течение года дети занимались в мастерской, а 23 мая состоялось отчетное собрание, на котором были подведены итоги занятий. Детям были вручены дипломы юного «Lego-исследователя».  

 Как рассказала заведующий яслей-садом №13 г. Кобрина Татьяна Трофимук, в начале учебного года в их учреждении открылась мастерская технического творчества. Одним из направлений мастерской было Lego-конструирование. Чтобы освоить азы преподавания конструирования, на курсы повышения квалификации в Минск решили отправить молодого и активного специалиста Елену Тынкович. Помощь в приобретении необходимого для занятий оборудования оказал отдел по образованию Кобринского райисполкома.

И процесс пошел. Дважды в неделю дети собирались на занятия, а после них Елена Викторовна отправляла родителям в Viber-чате отчет о проделанной работе. Первым делом дети освоили базовые элементы конструирования, различные виды кладки конструктора, а после фигуры из лего дети собирали по схемам. Каждое занятие было посвящено какой-то теме. Например, дети узнали о работе спасателей, врачей, изучили подводный мир и эру динозавров. Юные Lego-исследователи обсуждали тему экологии и собирали машины для переработки мусора. Для полного раскрытия замысла модели дополнялись подручным и бросовым материалом.

В данной работе оправдал себя метод «Равный обучает равного», когда дети заранее изучали модель, а после рассказывали другим, как правильно ее собрать. На занятиях дети попробовали себя в роли корреспондентов: рассказывали о своих моделях, перевоплощаясь в ведущих популярных телепрограмм «В мире животных», «Школа ремонта», «Вести. Спорт» и др.

– Дети свободно общаются друг с другом, – говорит Елена Тынкович.  – Научились работать в команде, четко следовать инструкции сборки, не боятся спрашивать, советоваться, делиться эмоциями.

По достоинству занятия отметили и родители. Вячеслав Остапук, папа пятилетней Алисы, рассказал, что ребенок заметно расширил словарный запас, в её речи появилась четкость и последовательность, развилось пространственное мышление, расширился кругозор.

По результатам анкетирования, на следующий учебный год более 90% родителей желают отдать своего ребёнка на занятия «Lego-конструирования». Это говорит о том, что проект удался, и на горизонте – новые исследования и открытия.

В мир открытий вместе с Lego


В мир открытий вместе с Lego

Ксения АЛИЗАР.

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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