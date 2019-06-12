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Белоруски вошли в топ-10 самых высоких женщин в мире

13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Белорусские женщины вошли в топ-10 самых высоких в мире! Такое исследование в 187 странах провели зарубежные ученые совместно со Всемирной организацией здравоохранения. Самыми высокими признаны мужчины в Нидерландах. Средний рост — 183 сантиметра! А вот самые высокие женщины проживают в Латвии: средним рост 170 см. Белоруски на почетном девятом месте со среднем ростом 166 см.

Белорусские мужчины в топ-10 не вошли, они на 22-м месте — средний рост 178 см. В списке самых высокорослых народов в основном европейцы.

 
 
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Белорусские женщины вошли в топ-10 самых высоких в мире! Такое исследование в 187 странах провели зарубежные ученые совместно со Всемирной организацией...
 
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