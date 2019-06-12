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«Мы все еще живы». Британские фаны рассказывают, какие страшилки слышали о Беларуси до приезда
Источник материала: Tut.by
Перед поездкой в Борисов на
SPORT.TUT.BY спросил у британских болельщиков, почему они не испугались путешествия в Беларусь и какой на самом деле открыли для себя нашу страну.
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МИД Великобритании рекомендовал североирландским фанам не есть белорусские грибы, ягоды и «молочку». Но не все испугались радиации.
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