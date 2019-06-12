«Мы все еще живы». Британские фаны рассказывают, какие страшилки слышали о Беларуси до приезда

Источник материала: Tut.by

Перед поездкой в Борисов на отборочный матч чемпионата Европы-2020 МИД Великобритании предупредил фанатов Северной Ирландии, что молоко, ягоды и грибы в Беларуси могут быть загрязнены радиацией. Также правительство порекомендовало не пить воду из-под крана, а кипятить ее перед употреблением. Все дело в последствиях аварии на Чернобыльской АЭС.

SPORT.TUT.BY спросил у британских болельщиков, почему они не испугались путешествия в Беларусь и какой на самом деле открыли для себя нашу страну.