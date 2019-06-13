Пройдут «прямые телефонные линии»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 15 июня, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Ириной Ивановной КСЕНЕВИЧ.

15 июня, с 9.00 до 12.00, по тел. 8-017-500-41-60 «прямую телефонную линию» проведет председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна ЯКУБИЦКАЯ.

Во вторник, 18 июня, с 9.00 до 11.00, по телефону 2-04-15 будет проводиться «прямая телефонная линия» с начальником отдела принудительного исполнения Несвижского района Екатериной Александровной НОВИК по вопросам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов, а также вопросам взыскания алиментов.