Трейдерам Лондонской биржи металлов запретят пить алкоголь в рабочие часы

Источник материала: Интерфакс

Лондонская биржа металлов (LME) планирует запретить трейдерам, участвующим в "живых" торгах на площадке, употреблять алкоголь в рабочее время, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, представители LME сообщили трейдерам, что ожидают полного отказа от употребления спиртных напитков в рабочее время от всех, кто участвует в торгах и тем самым определяет глобальные бенчмарки для металлов, включая медь и алюминий.

За нарушение требований администрация биржи может выписать штраф или отстранить от участия в торгах. В торгах, которые проводятся в здании LME в Лондоне, расположенном на Финсбери-сквер, принимают участие порядка 120 человек, пишет FT.

В апреле оператор LME обнародовал новый кодекс поведения, в котором, в частности, указан запрет на проведение вечеринок в стриптиз-барах и казино. Запрет был введен после того, как в прошлом году трейдинговая компания Gerald Group устроила мероприятие в клубе Playboy в престижном лондонском районе Мэйфэр

Таким образом биржа пытается положить конец традициям шумных отмечаний успешных сделок, в том числе за ланчем, которые были заложены еще в викторианскую эпоху. В частности, о бурных возлияниях в свою бытность трейдером на LME часто вспоминал лидер партии "Брексит" Найджел Фараж.

"По сути, мы вывешиваем большой белый флаг перед регуляторами, говоря о том, что теперь они здесь главные", - заявил глава трейдинговой компании Kingdom Futures Малкольм Фримен.

"Я видел торговую площадку в послеобеденные часы, и там есть те, кто явно перебарщивает", - добавил он.