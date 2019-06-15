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В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом
Источник материала: Партизан
Мужчины обиделись, что им отказались продать спиртное
Двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство в Жабинке. Как сообщает
Когда хозяйка приехала и попыталась урезонить хулиганов, те вначале осыпали ее оскорблениями, а потом один из мужчин вылил ей на голову пиво. Молодых людей задержали, им придется ответить за мелкое хулиганство. Оба раньше привлекались к административной ответственности.
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Мужчины обиделись, что им отказались продать спиртное
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