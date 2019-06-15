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В Жабинке в день трезвости пьяные облили хозяйку павильона пивом

16.06.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчины обиделись, что им отказались продать спиртное

Двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство в Жабинке. Как сообщает БрестСити, в один из торговых павильонов в день, когда торговля спиртным была запрещена, пришли двое и потребовали продать им пиво. Когда продавщица объяснила, что не может это сделать, они сами достали из холодильника бутылки с алкоголем и тут же стали его пить. Женщина позвонила владелице павильона.

Когда хозяйка приехала и попыталась урезонить хулиганов, те вначале осыпали ее оскорблениями, а потом один из мужчин вылил ей на голову пиво. Молодых людей задержали, им придется ответить за мелкое хулиганство. Оба раньше привлекались к административной ответственности.

 
 
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Мужчины обиделись, что им отказались продать спиртное
 
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