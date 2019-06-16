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В России нашли арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

17.06.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Счетной палаты России, в договоре аренды между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве до сих пор указана валюта ЭКЮ — то есть прешдшественник евро. Она прекратила свое существование в 1998 году, пишет РБК.


«По договору от 26 апреля 1996 года №М-07−005242, заключенному с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», базой для расчета арендной платы служит сумма, определенная в редакции дополнительного соглашения от 16 октября 1996 года, в которой размер арендной платы за площадь 34,4 га установлен в размере 626 841,6 экю», — говорится в докладе Счетной палаты — контролирующего органа вроде белорусского КГК.

ЭКЮ использовалась в европейской валютной системе в 1979—1998 годах, после чего ее заменил евро. На 31 декабря 1998 года курс ЭКЮ составлял 24,22 рублей. Исходя из этого размер арендной платы «Мосфильма» за участок составляет около 15,2 млн рублей (около 236 тысяч долларов). На сегодня курс евро сейчас составляет около 70 рублей.

Согласно утвержденным правительством России в 2009 году правилам определения арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, арендная плата должна периодически пересматриваться. Плата ежегодно индексируется на размер инфляции, либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

РБК направил запрос в пресс-службу киноконцерна «Мосфильм».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно нему, расчеты производятся по курсу ЭКЮ - предшественника евро.
 
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