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Фермер из Дрогичина: «Тонн 50 клубники пропадет на поле. Нет смысла собирать по 30 копеек за кило»

19.06.2019 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Завал с клубникой был в середине прошлой недели, некуда было девать. Да и сейчас тоже», — так фермер Анатолий Жарко из деревни Немержа комментирует информацию о том, что в Лунинце люди просто высыпают ягоды, так как невыгодно продавать по цене в 20−30 копеек. О том, что проблемой сбыта клубники заинтересовался президент, клубничный фермер тоже знает. А толку?! МАРТ не намерен вмешиваться в ценообразование на клубнику

Фермер из Дрогичина: «Тонн 50 клубники пропадет на поле. Нет смысла собирать по 30 копеек за кило»

Анатолий Жарко. Фото: sb.by

— Смотрите, я плачу за сбор 35 копеек за килограмм, а еще тракторист, грузчики, учетчики. Плюс аренда автобуса для доставки людей из Дрогичина и Березы. Набегает 52−55 копеек за килограмм. А заготовители из Белкоопсоюза берут по 30 копеек, в Лунинце — иногда по 20 копеек. Какой смысл мне клубнику по такой цене продавать? Только если совсем пропадать уже будет. И это я не считаю прополку, рассаду, удобрения. Надо 80−90 копеек на килограмм, чтобы клубника окупалась!

Поэтому лучшая дрогичинская клубника идет в Питер и Москву, перекупщикам. Они приезжают ночью, чтобы успеть попасть на рынки к утру, иначе не продадут.

— Азербайджанцы здесь постоянно дежурят, они умеют торговать. Бизнес это хлопотный. Утром — одна цена, в обед — другая. Товар портится. Не каждый сможет логистику организовать, а наша потребкооперация более инертная, что ли. Хотя вчера приезжали представители коопсоюза и с ними азербайджанцы, — рассуждает клубничный фермер.

— А почему не возите в Минск? Здесь у нас знаете какая цена?

— Знаю, вчера в Минск примерно 3 тонны клубники отправили через частника. По 1 рублю 10 копеек — ну хоть не пропала. Мне уже 64 года, за спиной пока особо никого нет, не могу я всем сразу заниматься.

— Сколько у вас сейчас земли под клубникой?

— Около 40 гектаров, но 15 гектаров пущу под диск. Не успеваем выбирать, много отдаем лишь бы как. Пропадет много на поле. Мелкую ягоду нет смысла выбирать. Ту, что берут по 30 копеек, просто оставляем в поле. Тонн 50 пропадет на поле. Сегодня у меня на выборке работало 170 человек, вчера выбрали 20 тонн. Только 7 тыс. рублей выборщикам набегает. Зачем такой бизнес? Можно зерно посеять!

— А что больше прибыли дает: клубника или голубика?

— Пока клубника больше дает, через год будет наоборот. 18 гектаров голубики посадили в этом году. собираемся еще расширять. 4−5 лет проблем со сбытом голубики не будет, там большие вложения нужны в посадку.

 
Теги: Минск
 
 
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  «Завал с клубникой был в середине прошлой недели, некуда было девать. Да и сейчас тоже», — так фермер Анатолий Жарко из деревни Немержа комментирует информацию о...
 
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