Белорусам предложили добровольно платить налоги, чтобы зарабатывать стаж: откликнулись 140 человек

С этого года физические лица, осуществляющие непредпринимательскую деятельность, могут на добровольной основе делать взносы в Фонд социальной защиты, формируя свой страховой стаж.





Большинство таких плательщиков — граждане, которые оказывают услуги репетиторства, парикмахерские и косметические услуги, по маникюру и педикюру, а также осуществляющие штукатурные, малярные, стекольные работы, по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов.