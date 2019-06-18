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Белорусам предложили добровольно платить налоги, чтобы зарабатывать стаж: откликнулись 140 человек
Источник материала: Партизан
В Беларуси пока только 140 физических лиц, которые организовали собственное дело без регистрации, добровольно уплачивают взносы в Фонд социальной защиты населения.
Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте
С этого года физические лица, осуществляющие непредпринимательскую деятельность, могут на добровольной основе делать взносы в Фонд социальной защиты, формируя свой страховой стаж.
Большинство таких плательщиков — граждане, которые оказывают услуги репетиторства, парикмахерские и косметические услуги, по маникюру и педикюру, а также осуществляющие штукатурные, малярные, стекольные работы, по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов.
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В Беларуси пока только 140 физических лиц, которые организовали собственное дело без регистрации, добровольно уплачивают взносы в Фонд социальной защиты населения.
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