﻿ Белорусам предложили добровольно платить налоги, чтобы зарабатывать стаж: откликнулись 140 человек. 21.by
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Белорусам предложили добровольно платить налоги, чтобы зарабатывать стаж: откликнулись 140 человек

19.06.2019 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси пока только 140 физических лиц, которые организовали собственное дело без регистрации, добровольно уплачивают взносы в Фонд социальной защиты населения.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте БелТА.

С этого года физические лица, осуществляющие непредпринимательскую деятельность, могут на добровольной основе делать взносы в Фонд социальной защиты, формируя свой страховой стаж.

Большинство таких плательщиков — граждане, которые оказывают услуги репетиторства, парикмахерские и косметические услуги, по маникюру и педикюру, а также осуществляющие штукатурные, малярные, стекольные работы, по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке (ремонту) печей и каминов.

 
 
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В Беларуси пока только 140 физических лиц, которые организовали собственное дело без регистрации, добровольно уплачивают взносы в Фонд социальной защиты населения.
 
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