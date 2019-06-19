Казахстан готов поставлять бензин в Беларусь и Киргизию при условиях, которые запрещают реэкспорт нефтепродуктов

Источник материала: Интерфакс

Казахстан откроет экспорт своего бензина в Беларусь и Киргизию после подписания соглашения, которое запрещает реэкспорт казахстанских нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

"Наши партнеры по ЕврАзЭс - Беларусь, Кыргызстан изъявили намерение также, чтобы мы поставляли нефть и нефтепродукты в эти страны. Мы поставили свои жесткие условия - без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта потом этой продукции (экспортировать не будем - ИФ-К)", - сказал Бозумбаев на отчетной встрече перед населением в четверг.

"Потому что мы будем поставлять свою продукцию беспошлинно, (...) чтобы потом не было недобросовестной конкуренции. И мы надеемся, что эти переговоры пройдут успешно с этими странами", - добавил он.

В 2011-2012 годы правительство России подозревало Беларусь в контрабанде российских нефтепродуктов.

Проблема возникла в 2011 году, когда российская сторона заявила, что Беларусь под видом "растворителей" и других сублимированных нефтепродуктов экспортирует продуктов из нефти больше, чем может произвести.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев пояснял, что экспорт бензина в Беларусь не начнется до достижения консенсуса по вопросам налогообложения и другим условиям.