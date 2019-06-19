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17 человек получили пожизненный срок за попытку государственного переворота в Турции

20.06.2019 14:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. Пожизненный срок они будут отбывать в колонии строго режима. Такое решение вынес суд Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 человек получили пожизненный срок за попытку государственного переворота в Турции

Речь идет о событиях июля 2016 года, когда в этой стране произошла попытка военного переворота. Подсудимых обвиняют в том числе в нарушении Конституции, попытке свержения правительства и парламента, а также убийстве 250 человек.

17 человек получили пожизненный срок за попытку государственного переворота в Турции

Разбирательства идут уже не первый год. Всего по делу проходят более 200 человек.

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Новости Турции. Пожизненный срок они будут отбывать в колонии строго режима. Такое решение вынес суд Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь...
 
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