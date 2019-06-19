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Загадочная «кошка-лиса» может оказаться новым видом

20.06.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Загадочная кошка, живущая на французском средиземноморском острове Корсика, как предполагают ученые, может относиться к новому, ранее неизвестному виду. Об этом пишет «Популярная механика» со ссылкой на Science Alert.

Речь идет о кошке, которую местные жители прозвали ghjattuvolpe, что в переводе означает «кошка-лиса». В течение последнего десятилетия ученые пробуют узнать больше об этом загадочном животном.

Сотрудники французского National Hunting and Wildlife Office (ONCFS) представили работу, согласно которой данная кошка, обитающая на Корсике, является новым, ранее неизвестным видом. «Мы считаем, что это естественный дикий вид, который был известен, однако не был идентифицирован учеными, так как является крайне незаметным животным, ведущим ночной образ жизни», — отметил Пьер Бенедетти (Pierre Benedetti), сотрудник ONCFS информагентству AFP.

В 2008 году ночью одна из таких «кошек-лис» была поймана случайно — и привлекла внимание ученых. В 2012 же году ученые расставили специальные приманки, с помощью которых собрали образцы ДНК необычных кошек с Корсики. Благодаря анализу ДНК специалисты отделили этих кошек от европейских диких кошек Felis silvestris silvestris; по словам Бенедетти, корсиканские кошки близки африканским лесным кошкам F. silvestris lybica, однако их точная принадлежность еще не определена.

В 2016 же году ученые поймали первую кошку ghjattuvolpe, и с тех пор они увидели в целом 16 особей. Всего они поймали 12 кошек и затем отслеживали их перемещение с помощью электронных чипов: оказалось, что данные животные обитают на очень большой площади — так, один из котов, как оказалось, «покрывает» территорию в 3000 гектаров, на высоте между 300 и 2500 метрами. Предполагается, что ghjattuvolpe могут жить на Корсике на протяжении 6500 лет, со времен второго заселения острова людьми. Это, в свою очередь, может указывать на ближневосточное происхождение кошки, говорят исследователи.

Разумеется, несмотря на название, «кошка-лиса» не имеет ничего общего с лисами. От обычной же домашней кошки она отличается тем, что крупнее: может достигать в длину 90 сантиметров, имеет очень широко посаженные уши, короткие усы и длинные клыки. Окрас включает черные кольца вокруг хвоста, а также черный кончик последнего. Именно благодаря размеру и хвосту данные кошки и получили свое название.

Может оказаться, что ghjattuvolpe не является полностью новым видом, а является результатом гибридизации двух: один из которых, возможно, — сардинская дикая кошка (F. lybica sarda). Впрочем, если и так, гибридизация, вероятно, привела к образованию отдельного вида (что не является большой редкостью).

 
 
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Речь идет о кошке, которую местные жители прозвали ghjattuvolpe, что в переводе означает «кошка-лиса»
 
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