Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

Источник материала: Виртуальный Брест

18 июня в Лидском районе сотрудники специального подразделения погранслужбы и Лидского погранотряда с привлечением ГАИ по оперативной информации задержали пять граждан Афганистана разного возраста.





В направлении Литовской Республики их перевозил автомобиль Volkswagen под управлением 38-летнего жителя Бреста.





﻿﻿﻿Иностранцы, у которых отсутствовали белорусские визы, в ходе разбирательства не стали скрывать от пограничников своих намерений нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС.





В отношении выходцев из Центральной Азии начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность перевозчика к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте-апреле 2019 года. За содействие в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 УК Республики Беларусь. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.