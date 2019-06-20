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Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

21.06.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 июня в Лидском районе сотрудники специального подразделения погранслужбы и Лидского погранотряда с привлечением ГАИ по оперативной информации задержали пять граждан Афганистана разного возраста.

Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

В направлении Литовской Республики их перевозил автомобиль Volkswagen под управлением 38-летнего жителя Бреста

Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

﻿﻿﻿Иностранцы, у которых отсутствовали белорусские визы, в ходе разбирательства не стали скрывать от пограничников своих намерений нарушить границу в поисках лучших условий жизни в странах ЕС.

Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

В отношении выходцев из Центральной Азии начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания.

Брестчанин вёз нелегальных мигрантов к границе, но попался пограничникам

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность перевозчика к двум другим аналогичным преступлениям, совершенным в марте-апреле 2019 года. За содействие в организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 371-1 УК Республики Беларусь. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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  18 июня в Лидском районе сотрудники специального подразделения погранслужбы и Лидского погранотряда с привлечением ГАИ по оперативной информации задержали...
 
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