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В Миорском районе 26-летний пастух ради забавы поджег два дома

21.06.2019 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Миорском районе 26-летний пастух ради забавы поджег два дома
Фото из открытых источников

Как стало известно, 26-летний молодой человек находился на работе в качестве пастуха в деревне Большая Ковалевщина. По информации УВД Витебского облисполкома, прогуливаясь по деревне, он зашел в пустующий дом.

В Миорском районе 26-летний пастух ради забавы поджег два дома В Полоцком районе мужчина из ревности поджег дом

Там его внимание привлек старый диван и банка краски. Он закурил сигарету и бросил ее в краску. После этого молодой человек достал вторую сигарету, зажег ее и бросил на диван. Дом загорелся.

Вскоре пастух зашел в другой пустующий дом и поджег там тюль. После этого злоумышленник поспешил скрыться с места преступления. Однако затем он вернулся, так как огонь был не такой силы, чтобы «полюбоваться» им издалека.

В результате происшествия один из домов полностью выгорел, во втором пострадал внутренний интерьер. Миорские правоохранители задержали поджигателя. В отношении него возбуждено уголовное по ч.2 ст.218 УК Республики Беларусь.

 
 
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