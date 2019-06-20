Определились соперники «Немана» в Континентальном кубке

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Будапеште прошло заседание Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное розыгрышу Континентального кубка в сезоне-2019/20. На нем участники турнира были разделены на группы, а также определены места проведения предварительных раундов, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

Вице-чемпион Беларуси «Неман» примет старт в Континентальном кубке с третьего раунда. Гродненские хоккеисты попали в группу «F», где их соперниками станут «Бейбарыс» (Казахстан) и «Краковия» (Польша). Мини-турнир с 15 по 17 ноября 2019 года примет польский Краков.

В параллельной четверке «Е» сыграют британский «Ноттингем», французский «Амьен» и датский «Сендерийске».

Отметим, что четвертые участники групп «Е» и «F» определятся в предыдущих стадиях турнира.

Путевки в суперфинал Континентального кубка, намеченный на 10−12 января 2020 года, получат по две лучшие команды из групп «E» и «F».

Континентальный кубок IIHF в сезоне-2019/20

Первый раунд (20−22 сентября 2019 года)

Группа А (Стамбул, Турция): «Црвена Звезда» (Сербия), «Ирбис Скейт» (Болгария), «Скаутафелаг» (Исландия), «Зейтинбурну» (Турция).

Группа В (Мехелен, Бельгия): «Загреб» (Хорватия), «Херенталс» (Бельгия), «Ксури-Урдин» (Испания), «Бат-Ям» (Израиль).

Второй раунд (18−20 октября 2019 года)

Группа С (Дружковка, Украина): «Рига» (Латвия), «Донбасс» (Украина), «Корона» (Румыния), победитель группы «А».

Группа D (Ренон, Италия): «Риттен Спорт» (Италия), «Ференцварош» (Венгрия), «Олимпия» (Словения), победитель группы «В».

Третий раунд (15−17 ноября 2019 года)

Группа E (Войенс, Дания): «Ноттингем» (Великобритания), «Амьен» (Франция), «Сендерюйске» (Дания), победитель группы «С».

Группа F (Краков, Польша): «Бейбарыс» (Казахстан), «Неман» (Беларусь), «Краковия» (Польша), победитель группы «D».

Суперфинал (10−12 января 2020 года)

1-я и 2-я команды группы «Е», 1-я и 2-я команды группы «F».

«Неман» выигрывал Континентальный кубок в 2015 году под руководством Василия Спиридонова. В трех следующих сезонах гродненский клуб представлял Беларусь в Лиге чемпионов.

Всего белорусские клубы четырежды побеждали в этом соревновании: минская «Юность» — в 2007, 2011 и 2018 годах, гродненский «Неман» — в 2015 году.

В сезоне-2003/2004 «Гомель» был хозяином суперфинала и занял 2-е место. Кроме того, в 2010 и 2012 годах второе место занимала минская «Юность», а в 2013-м вторым стал жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, в турнире побеждали 17 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011, 2018), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017), казахстанский «Арлан» (2018).