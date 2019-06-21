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В Мстиславле прошёл митинг-реквием «Звон скорби», посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
22.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
В Мстиславле у мемориального комплекса, посвящённого воинам-освободителям, Героям Советского Союза состоялся митинг-реквием, посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На мероприятии собрались представители власти, руководители организаций и предприятий, члены трудовых коллективов.
Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты.
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В Мстиславле прошёл митинг-реквием «Звон скорби», посвящённый Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В Мстиславле у мемориального комплекса, посвящённого воинам-освободителям, Героям Советского Союза состоялся митинг-реквием, посвящённый Дню всенародной памяти...
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