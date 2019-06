Считавшаяся утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире радиостанции BBC

В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые за 33 года прозвучала песня в исполнении Фредди Меркьюри, изначально записанная для мюзикла Time в 1986 году. Запись считалась навсегда утерянной, сообщает русская служба BBC

Композиция Time Waits For No One входила в саундтрек, записанный к поставленному мюзиклу, и включала не только голос солиста группы Queen, но и бэк-вокал. На найденной записи звучат только Фредди Меркьюри и фортепианный аккомпанемент, пишет