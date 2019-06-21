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Считавшаяся утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире радиостанции BBC

22.06.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На найденной записи звучат только Фредди Меркьюри и фортепианный аккомпанемент

Считавшаяся утерянной запись Фредди Меркьюри прозвучала в эфире радиостанции BBC
В эфире радиостанции BBC Radio 2 впервые за 33 года прозвучала песня в исполнении Фредди Меркьюри, изначально записанная для мюзикла Time в 1986 году. Запись считалась навсегда утерянной, сообщает русская служба BBC

Композиция Time Waits For No One входила в саундтрек, записанный к поставленному мюзиклу, и включала не только голос солиста группы Queen, но и бэк-вокал. На найденной записи звучат только Фредди Меркьюри и фортепианный аккомпанемент, пишет Сноб.

Автор песни, музыкант Дейв Кларк, рассказал, что найденная демоверсия обладает особым шармом, которого нет в окончательной версии. По его словам, когда Фредди Меркьюри исполнил песню под фортепиано, у него, Кларка, «мурашки по коже побежали», а потом, когда выпустили версию с 48 треками бэк-вокала — «это было потрясающе», но все-таки «в самой первой записи было что-то совершенно особенное».

Демозапись была найдена в 2017 году. Кларк взял с нее голос Меркьюри, перезаписал фортепианную партию и в результате получилась новая версия, где акцент сделан на вокале Меркьюри.

В мюзикле Time главный герой — рок-звезда в исполнении Клиффа Ричарда — отвечает за всю Землю перед межгалактическим высшим судом. Постановку высмеяли критики, но она продержалась в репертуаре Вест-Энда два года.

Роль рок-звезды изначально предложили Меркьюри, однако он от нее отказался.

«Начать надо с того, дорогуша, что я не встаю раньше трех дня, так что в дневных спектаклях участвовать не смогу. Во-вторых, когда я даю представление, то я пою изо всех своих сил в течение трех часов кряду, а затем валюсь замертво. Так что это будет совершенно невозможно — делать по восемь шоу в неделю», — сказал он.

 
 
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На найденной записи звучат только Фредди Меркьюри и фортепианный аккомпанемент
 
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