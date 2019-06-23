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Дом будут сносить, но сначала сделают капремонт. Жильцы минской трехэтажки удивились планам ЖКХ

24.06.2019 14:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дом по адресу Судмалиса, 14 рядом со входом в метро «Пролетарская» минские градостроители «приговорили» к сносу после 2021 года. А в марте этого года ЖКХ Ленинского района приступил к его капитальному ремонту. Жильцы искренне не понимают — кому он нужен, если в ближайшей перспективе всех будут расселять в новые квартиры? Выяснилось странное — исполком не уведомил коммунальные службы о предстоящем сносе жилого дома.


Фото: yandex.by/maps

Дом на Судмалиса строился в 1953 году, а последний капремонт проводился тут 35 лет назад. За это время накопились проблемы — жильцы жаловались на протекающую канализационную трубу в подвале, прохудившуюся кровлю. Поэтому ремонта здесь ждали.

— Все бы ничего, ради капремонта можно и потерпеть временные неудобства, — говорит жительница дома Марина. — Но только наш дом по генплану стоит на снос в 2021—2030 годах. Об этом говорится и в официальном ответе из Ленинской администрации на наш запрос в 2018 году. У каждого здравомыслящего человека закрадывается вопрос — кому нужен этот капремонт?


Из ответа администрации Фрунзенского района Минска

— Будут менять газовое оборудование в квартирах — придется переделывать мебель, — объясняет Марина. — В ванной мы сами меняли трубы — теперь их снова поменяют и всю плитку при этом разобьют. И хорошо, если потом стены ровно заштукатурят, чтобы можно было хотя бы их покрасить. Конечно, если бы город не решил нас сносить, то никто бы не жаловался — у нас отличный район, до метро — 30 метров, магазины. Уезжать отсюда добровольно никто не захочет. А так получатся, что поживем мы немного с новыми трубами, а потом все равно нас выселят в другие квартиры. И там снова нужно будет делать ремонт.

Из договора на проведения капитального ремонта известна его стоимость — 497 588 рублей. В смете заложены ремонт кровли, козырьков, балконов, замена окон в подъездах, замена трубопроводов систем отопления, водоснабжения и канализации в квартирах и подвале. Плюс полная замена внутридомовой системы газоснабжения.

Марина говорит, что основная масса жильцов в доме на Судмалиса, 14 — люди небогатые. Не все могут себе позволить ремонт после капремонта и многим придется жить в катакомбах до выселения. У людей резонный вопрос — неужели нельзя было направить эти денежные средства на другой дом, которому действительно нужен капремонт и который не будут сносить?

Из письменного ответа ЖКХ Ленинского района следует, что там даже не знали, что дом № 14 планируют сносить.


Из ответа ЖКХ Ленинского района Минска

«ЖКХ Ленинского района не уведомляли о об утверждении градостроительного проекта «Корректировка детального плана жилой застройки в границах проспект Партизанский — западной границы ландшафтное-рекреационной зоны 87ЛР-2 — железной дороги «Минск-Москва», в связи с чем произвести корректировку и исключить данный дом из графика капитального района не представилось возможным», — говорится в письме.

У них был свой план — программа проведения капремонтов Ленинского района с 2016 по 2020. И ремонт дома № 14 в ней был назначен на 2018-й, но из-за недостатка финансирования к работам приступили в апреле 2019-го. То есть, хоть и с задержкой, ЖКХ запланированное выполняет.

Не взирая на то, что дом могут снести уже через два года, там считают, что проведение капремонта целесообразно — состояние здания неудовлетворительное, а точные сроки сноса еще не определены Мингорисполкомом. И когда это произойдет — никто не знает.

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Теги: Минск
 
 
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Многоквартирный дом на улице Судмалиса поставили на капремонт. Но в 2021−20130 его все равно снесут.
 
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