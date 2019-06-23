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11 идей, как отдохнуть в Минске меньше чем за 5 рублей. У кого скучные каникулы - налетайте

24.06.2019 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето — 92 дня, из которых заметную часть мы уже потратили. Надо срочно насыщать остаток каникул яркими событиями, чтобы что-то вспомнить по осени. Когда есть деньги, найти развлечение не проблема, поэтому делимся бюджетными идеями для досуга. Вот то, что надо школьникам и студентам.

1. Купить билет на дневной сеанс в «Пионер»

Цена: от 2,6 рубля до 5 (на самом деле и больше может быть).

Начнем с классики. На каникулах можно позволить себе по-царски оставить взрослым вечерние сеансы, а самим сходить в кино днем. Там как раз прохладненько.

Только к ценам присматривайтесь: если на что-то сомнительное можно попасть и за 2,6 рубля, то некоторые фильмы будут даже чуть дороже 5 рублей. Впрочем, вписаться в бюджет можно. Прямо сейчас идет фильм «Люди Икс: Темный Феникс»: ровно 5 рублей, допускаются зрители с 12 лет. Самое оно!

Купить билет на AFISHA.TUT.BY

2. Сгонять на море

Цена: обычная электричка — 38 копеек от центрального вокзала, комфортные городские линии — 90 копеек от любой станции (при покупке в кассе).

Не будем уточнять, что на Минское: понятно по 5 рублям. Но это лучше, чем сидеть дома за ноутом, — таким можно страдать хоть каждый день.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANYA_LEVINA (@l.anya.l) on Jun 11, 2019 at 9:49am PDT

Кстати, у нас есть Минска, чтобы не умереть от жары? У нас есть 100%-ный вариант (он у воды)">карта пляжей. И да, мы уже писали, что там можно кое-где играть в волейбол. Будьте только с водой аккуратнее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya (@katyayaroshinskaya) on Jun 10, 2019 at 1:29am PDT

Понимаем, одним морем на лето сыт не будешь. В том же направлении можно уехать за те же 90 копеек (и это на городских линиях!) в Заславль. Там из интересного — собор Преображения Господня, раньше он был кальвинистским. Представьте только: он построен во второй половине XVI века! То есть здание старше вас на четыре полных века как минимум. Разве не впечатляет?

Если нет, ок, можете даже доехать до Молодечно и прогуляться по новым для себя улицам. Всего 1,64 рубля в одну сторону — еще и на мороженое хватит. Принцип поняли, да? Электричка — классный способ изучить окрестности Минска практически бесплатно.

3. Послушать бесплатные лекции

Цена: бесплатно! Даже регистрироваться не нужно.

Культурный центр «Корпус 8» (пр. Машерова, 9/8) работает и зимой. В общем-то, бесплатные лекции в нем тоже круглый год. Но если в учебный понедельник можно до них не добраться («домашка» и все такое), то на каникулах грешно не зарулить на вечер, чтобы послушать умных людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Галина Владыковская (@galinavlalala) on Apr 20, 2019 at 2:14pm PDT

Следить за расписанием можно здесь. Оно регулярно меняется и дополняется — так что чекайте ссылку и приходите. Это совсем не те лекции, что в школе и университете: здесь все весело, непринужденно. Можно задавать вопросы — даже глупые! Здесь все им будут рады.

4. Сходить в Национальный художественный музей

Цена: школьнику или студенту на посещение постоянной экспозиции хватит 4 рублей (в последнюю среду месяца — даже 2).

Не спешите думать, что это нудно. Разве что вместе с классом и на экскурсию. Если пойти самостоятельно, в музее очень даже ничего: во-первых, можно рассматривать то, что нравится, а не то, что просят, а во-вторых, там как минимум не палит солнце в полдень.

Крамола, конечно, но вообще-то музей еще можно использовать как клевую локацию для инстафоток: за это вы доплатите к билету 1 рубль, если вы школьник или студент. И да, не забудьте документ, который это подтвердит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @ramonaisangry on Jun 8, 2019 at 7:51am PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by anika (@annutua) on Dec 23, 2018 at 12:25pm PST

5. Изменить свое мнение о планетарии

Цена: по-разному, лучше посмотрите варианты на сайте.

В последний раз были в планетарии в 5-м классе и не помните ничего? Угу, знакомая история. Так давайте ее перевернем. К тому же с тех пор кое-что изменилось: гляньте даже какой стал сайт модный у них.


Скриншот сайта planetarium.by

Мы не будем ничего расписывать: если вас не интригует фраза «сферическое кино», которое к тому же дешевле обычного, что тут еще сказать? В случае провала пара рублей на этот аттракцион не станет ужасной потерей. Афишу смотрите по ссылке. Кстати, можно будет докинуть еще денег и утешиться потом сладкой ватой. Тоже ничего.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Trince (@3trince) on Oct 14, 2018 at 8:14am PDT

6. Стать фестивальным гуру

Цена: бесплатно.

Мы уже писали обо всех бесплатных фестивалях Минска этим летом. Не видели? Жмите сюда. Вкратце перечислим: можно посмотреть много разного кино, познакомиться с культурами народов мира, послушать Nizkiz и «Бумбокс» (правда, последнее разрешено только после 18 лет, если вы собираетесь тусоваться без родителей).

Чтобы было интереснее и появилась мотивация доставать себя из дома, попробуйте «забиться» с друзьями, кто посетит больше мероприятий из этого списка. А победитель получит… Ой, сами придумаете!

7. Поволонтерить

Цена: ваше время.

Мы не ошиблись, когда записали волонтерство в развлечения. Ведь смотря как к нему относиться. Вы можете помогать в той сфере, которая вам интересна: выйдет, что и вы получаете удовольствие, и людям хорошо. А еще это классный способ завести новые знакомства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Минское велосипедное общество (@minskbike) on Nov 22, 2018 at 11:37am PST

То, что сможете сделать за лето, станет отличной добавкой к вашему будущему (или настоящему) резюме. К примеру, в Минском велосипедном обществе волонтерам предлагают решать действительно серьезные задачи. Заполнить анкету можно здесь. Уважаете благотворительность? Программа волонтерства есть и у UNIHELP. Ну и напомним: все еще открыта подача анкет для помощи фестивалю Vulitsa Brazil. Хотите еще? Гугл в помощь

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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