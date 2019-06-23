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11 идей, как отдохнуть в Минске меньше чем за 5 рублей. У кого скучные каникулы - налетайте
Источник материала: Tut.by
Лето — 92 дня, из которых заметную часть мы уже потратили. Надо срочно насыщать остаток каникул яркими событиями, чтобы что-то вспомнить по осени. Когда есть деньги, найти развлечение не проблема, поэтому делимся бюджетными идеями для досуга. Вот то, что надо школьникам и студентам.
1. Купить билет на дневной сеанс в «Пионер»
Начнем с классики. На каникулах можно позволить себе по-царски оставить взрослым вечерние сеансы, а самим сходить в кино днем. Там как раз прохладненько.
Только к ценам
2. Сгонять на море
Не будем уточнять, что на Минское: понятно по 5 рублям. Но это лучше, чем сидеть дома за ноутом, — таким можно страдать хоть каждый день.
Кстати, у нас есть Минска, чтобы не умереть от жары? У нас есть 100%-ный вариант (он у воды)">карта пляжей. И да, мы уже писали, что там можно кое-где играть в волейбол. Будьте только с водой аккуратнее.
Понимаем, одним морем на лето сыт не будешь. В том же направлении можно уехать за те же 90 копеек (и это на городских линиях!) в Заславль. Там из интересного — собор Преображения Господня, раньше он был кальвинистским. Представьте только: он построен во второй половине XVI века! То есть здание старше вас на четыре полных века как минимум. Разве не впечатляет?
Если нет, ок, можете даже доехать до Молодечно и прогуляться по новым для себя улицам. Всего 1,64 рубля в одну сторону — еще и на мороженое хватит. Принцип поняли, да? Электричка — классный способ изучить окрестности Минска практически бесплатно.
3. Послушать бесплатные лекции
Культурный центр «Корпус 8» (пр. Машерова, 9/8) работает и зимой. В общем-то, бесплатные лекции в нем тоже круглый год. Но если в учебный понедельник можно до них не добраться («домашка» и все такое), то на каникулах грешно не зарулить на вечер, чтобы послушать умных людей.
Следить за расписанием можно
4. Сходить в Национальный художественный музей
Не спешите думать, что это нудно. Разве что вместе с классом и на экскурсию. Если пойти самостоятельно, в музее очень даже ничего: во-первых, можно рассматривать то, что нравится, а не то, что просят, а во-вторых, там как минимум не палит солнце в полдень.
Крамола, конечно, но вообще-то музей еще можно использовать как клевую локацию для инстафоток: за это вы
5. Изменить свое мнение о планетарии
В последний раз были в планетарии в 5-м классе и не помните ничего? Угу, знакомая история. Так давайте ее перевернем. К тому же с тех пор кое-что изменилось: гляньте даже какой стал сайт модный у них.
Мы не будем ничего расписывать: если вас не интригует фраза «сферическое кино», которое к тому же дешевле обычного, что тут еще сказать? В случае провала пара рублей на этот аттракцион не станет ужасной потерей. Афишу смотрите
6. Стать фестивальным гуру
Мы уже писали обо всех бесплатных фестивалях Минска этим летом. Не видели?
Чтобы было интереснее и появилась мотивация доставать себя из дома, попробуйте «забиться» с друзьями, кто посетит больше мероприятий из этого списка. А победитель получит… Ой, сами придумаете!
7. Поволонтерить
Мы не ошиблись, когда записали волонтерство в развлечения. Ведь смотря как к нему относиться. Вы можете помогать в той сфере, которая вам интересна: выйдет, что и вы получаете удовольствие, и людям хорошо. А еще это классный способ завести новые знакомства.
То, что сможете сделать за лето, станет отличной добавкой к вашему будущему (или настоящему) резюме. К примеру, в Минском велосипедном обществе волонтерам предлагают решать действительно серьезные задачи. Заполнить анкету можно
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Пораскинули мозгами и нашли аж 11 вариантов, чем заняться, кроме как сидеть за ноутом, в жаркие деньки.
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