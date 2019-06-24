С экскурсией в газету

Ребята из летнего оздоровительного лагеря Смолевичской районной гимназии с экскурсией посетили редакцию газеты «Край смалявіцкі».
Школьникам рассказали о работе журналистов, операторов электронного набора и верстки газеты. Ребята интересовались процессом создания печатной газеты, задавали множество вопросов сотрудникам редакции.
Тесное общение с ребятами из школ города стало в редакции районки традиционным. Экскурсии для школьников регулярно проводятся в дни школьных каникул.
Ольга ЦЫБУЛЬКО.
Фото Лидии СУДНИКОВИЧ.