Ребята из летнего оздоровительного лагеря Смолевичской районной гимназии с экскурсией посетили редакцию газеты «Край смалявіцкі».

С экскурсией в газету

Школьникам рассказали о работе журналистов, операторов электронного набора и верстки газеты. Ребята интересовались процессом создания печатной газеты, задавали множество вопросов сотрудникам редакции.

С экскурсией в газету

Тесное общение с ребятами из школ города стало в редакции районки традиционным. Экскурсии для школьников регулярно проводятся в дни школьных каникул.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото  Лидии СУДНИКОВИЧ.