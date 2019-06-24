В Украине выведут из обращения некоторые монеты и напечатают новую банкноту

Источник материала: Виртуальный Брест

В Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть средством платежа с 1 октября 2019 года. Об этом сообщил глава Нацбанка этой страны (НБУ) Яков Смолий. «Граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет», — отметил Яков Смолий.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По его словам, также постепенно выведут из оборота монету номиналом 25 копеек, так как потребность в ней исчезнет при отсутствии пятикопеечной монеты. Однако точных дат вывода 25 копеек из номинала пока не называют.

После завершения процесса изъятия монет и ввода в оборот банкноты 1000 гривен номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12, добавили в НБУ. При этом, как отмечают в Нацбанке Украины, изменение банкнотно-монетного ряда не повлияет на инфляцию.

Напомним, Национальный банк Украины, который уже ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны, планирует постепенно полностью отказаться от бумажных банкнот от 1 до 10 гривен.

А с 25 октября в Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом говорится на сайте Нацбанка. На лицевой стороне новой банкноты размещен портрет академика Владимира Вернадского, на обратной — здание президиума Национальной академии наук Украины.