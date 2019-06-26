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Россыпь медалей завоевали белорусы на гребном канале в Заславле. За победами белорусов с трибун наблюдал президент Беларуси

27.06.2019 19:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Медальным стал четверг для представителей гребли на байдарках и каноэ, которые проводили соревнования II Европейских игр на гребном канале в Заславле.

Ольга Худенко выиграла золото в финале байдарки-одиночки на дистанции 500 м. Первыми в своих финалах на каноэ-одиночках на дистанциях 200 м стали Елена Ноздрева и Артем Козырь. А Марине Литвинчук не было равных в самой длинной дистанции – 5 тыс. метров – на байдарке.

Россыпь медалей завоевали белорусы на гребном канале в Заславле. За победами белорусов с трибун наблюдал президент Беларуси
Женская каноэ-двойка заняла второе место на дистанции 500 м. Еще одно серебро выиграла женская байдарка-четверка на аналогичной дистанции.

Бронза досталась Дмитрию Третьякову, выступавшему на байдарке на дистанции 200 м. Также третьими в парном заплыве на байдарках финишировали Ольга Худенко и Марина Литвинчук.

Гребной канал в Заславле во время соревнований посетил президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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Медальным стал четверг для представителей гребли на байдарках и каноэ, которые проводили соревнования II Европейских игр на гребном канале в Заславле. Ольга...
 
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