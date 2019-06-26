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Россыпь медалей завоевали белорусы на гребном канале в Заславле. За победами белорусов с трибун наблюдал президент Беларуси
Источник материала: Интерфакс
Медальным стал четверг для представителей гребли на байдарках и каноэ, которые проводили соревнования II Европейских игр на гребном канале в Заславле.
Ольга Худенко выиграла золото в финале байдарки-одиночки на дистанции 500 м. Первыми в своих финалах на каноэ-одиночках на дистанциях 200 м стали Елена Ноздрева и Артем Козырь. А Марине Литвинчук не было равных в самой длинной дистанции – 5 тыс. метров – на байдарке.
Бронза досталась Дмитрию Третьякову, выступавшему на байдарке на дистанции 200 м. Также третьими в парном заплыве на байдарках финишировали Ольга Худенко и Марина Литвинчук.
Гребной канал в Заславле во время соревнований посетил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Россыпь медалей завоевали белорусы на гребном канале в Заславле. За победами белорусов с трибун наблюдал президент Беларуси
Медальным стал четверг для представителей гребли на байдарках и каноэ, которые проводили соревнования II Европейских игр на гребном канале в Заславле. Ольга...
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