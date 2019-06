Клубы юниорских лиг Северной Америки выбрали четырех белорусов на импорт-драфте CHL

Источник материала: Tut.by

Четыре белоруса выбраны на импорт-драфте CHL, на котором 60 команд главных юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) закрепляют за собой права на лучших молодых хоккеистов из России и Европы, сообщает пресс-служба ФХБ.

Процедура проходила в два раунда. Особенность драфту придает тот факт, что командам запрещено иметь в составе на сезон более двух «импортов» — хоккеистов не из США или Канады, поэтому свои пики тратят далеко не все.

Первым из белорусов был выбран форвард солигорского «Шахтера» Евгений Оксентюк, его под общим пятым номером взял «Флинт» из OHL. За эту команду в минувшем сезоне играл белорусский защитник Владислав Колячонок, который несколько дней назад был выбран на драфте НХЛ «Флоридой». Не исключено, что в новом сезоне Колячонок и Оксентюк сыграют в одной команде — за «Флинт».

We have selected Belarus native Evgeni Oksentyuk with the fifth-overall pick in the 2019 #CHLImportDraft !