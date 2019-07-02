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Бразилия победила Аргентину. Реакция Месси

03.07.2019 07:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бразильском Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся первый матч полуфинала Кубка Америки — 2019 между сборными Бразилии и Аргентины. Итоговый счет — 2:0 в пользу бразильцев, пишет Чемпионат.

Интересно, что в поединке отличились лишь игроки английской премьер-лиги. Первый гол был забит на 19-й минуте Габриэлом Жезусом («Манчестер Сити») с передачи Роберто Фирмино («Ливерпуль»). Сам же Фирмино оформил победу своей команды на 71-й минуте, на сей раз Жесус выступил в качестве ассистента.

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки — 2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который состоится 4 июля.

Лидер команды Аргентины Лионель Месси дважды был близок к забитому мячу, попав в каркас ворот хозяев. После финального свистка игрок выглядел расстроенным, но не плакал. Некоторые бразильцы после окончания матча пожали руку Месси в знак уважения.

 
 
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Состоялся первый матч полуфинала Кубка Америки - 2019.
 
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