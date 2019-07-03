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По вселенной Гарри Поттера снимут сериал

04.07.2019 18:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гарри Поттер is alive and breathing. В прошлые разы мы писали о серии рассказов, которая Джоан Роулинг выпустит уже этим летом, а также о новом приложении с AR той же тематики, которое называют потенциальным хитом. Теперь стало известно, что по вселенной Поттера выпустят сериал, сообщает портал We got this covered.

Сериал-приквел снимет студия Warner Bros. На данный момент проект находится в стадии разработки, но уже есть информация, что зрителям вновь покажут школу волшебства Хогвартс. Основные действия развернутся на территории Европы. Скорее всего, в сериале появятся новые персонажи.

Говорят, студия хочет составить конкуренцию Netflix, Disney Plus и так далее. Остальные данные Warner Bros хранит в строжайшей секретности и пока разглашать не намерена.

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Гарри Поттер is alive and breathing. В прошлые разы мы писали о серии рассказов, которая Джоан Роулинг выпустит уже этим летом, а также о новом приложении с AR той же...
 
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