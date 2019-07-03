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По вселенной Гарри Поттера снимут сериал
Источник материала: KYKY>
Гарри Поттер is alive and breathing. В прошлые разы мы писали о
Сериал-приквел снимет студия Warner Bros. На данный момент проект находится в стадии разработки, но уже есть информация, что зрителям вновь покажут школу волшебства Хогвартс. Основные действия развернутся на территории Европы. Скорее всего, в сериале появятся новые персонажи.
Говорят, студия хочет составить конкуренцию Netflix, Disney Plus и так далее. Остальные данные Warner Bros хранит в строжайшей секретности и пока разглашать не намерена.
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