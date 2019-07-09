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День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.
10.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 июля 2019 11:09 2232
День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.
8 июля Православная Церковь отметит день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии — День семьи, любви и верности. Солигорское братство святых Петра и Февронии приглашает всех желающих встретить праздник вместе.
7 июля на Соборной площади у кафедрального собора Рождества Христова г. Солигорска (ул. К. Заслонова 37) с 18.00 до 21.00 состоится концертная программа и развлечения для всей семьи.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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5 июля 2019 11:09 2232 День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС. ...
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