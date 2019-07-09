День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.

8 июля Православная Церковь отметит день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии — День семьи, любви и верности. Солигорское братство святых Петра и Февронии приглашает всех желающих встретить праздник вместе.

7 июля на Соборной площади у кафедрального собора Рождества Христова г. Солигорска (ул. К. Заслонова 37) с 18.00 до 21.00 состоится концертная программа и развлечения для всей семьи.



В ПРОГРАММЕ:



— шоу мыльных пузырей

— аквагрим

— моделирование из шаров

— прически для детей

— конкурсы

— выставки

— ростовые куклы

— надувные горки

— батуты

— мелки на асфальте

— спортивные секции

