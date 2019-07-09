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День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.

10.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 июля 2019 11:09 2232

День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

8 июля Православная Церковь отметит день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии — День семьи, любви и верности. Солигорское братство святых Петра и Февронии приглашает всех желающих встретить праздник вместе.

День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.

7 июля на Соборной площади у кафедрального собора Рождества Христова г. Солигорска (ул. К. Заслонова 37) с 18.00 до 21.00 состоится концертная программа и развлечения для всей семьи.

В ПРОГРАММЕ:

— шоу мыльных пузырей
— аквагрим
— моделирование из шаров
— прически для детей
— конкурсы
— выставки
— ростовые куклы
— надувные горки
— батуты
— мелки на асфальте
— спортивные секции

День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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5 июля 2019 11:09 2232 День семьи, любви и верности отметят в Солигорске. АНОНС. ...
 
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