12-13 июля приглашаем на Дни молодежи в рамках Славянского базара в Витебске

Источник материала: Клiч Радзiмы

Яркие, зажигательные вечеринки от кавер групп и новые спортивные рекорды, интеллектуальные бои и головокружительные трюки на турниках и скейтах, незабываемые встречи с популярными артистами и самое громкое автомобильное шоу: 12-13 июля БРСМ приглашает витеблян и гостей XXVIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» на Дни молодежи.

Идейным вдохновителем праздника молодости и вдохновения, который уже давно стал неотъемлемой частью официальной программы «Славянского базара в Витебске», с 2004 года выступает Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Каждый год на празднике, который объединяет тысячи участников и зрителей, БРСМ презентует спектр талантов, умений, мастерства представителей белорусской молодежи из всех регионов страны и г.Минска. Организаторы уверены, что 2019 год не станет исключением, ведь границы Дня молодежи расширены не только во временном пространстве, но и географическом. В эти дни молодежные площадки разместятся возле концертного зала «Витебск» и Летнего амфитеатра. Традиционно будет задействована и площадь Победы.

Старт Дням молодежи даст открытый диалог «Сотрудничество и дружба молодежи Союзного государства». В центре внимания молодежи Беларуси и России – вопросы творческого, научно-образовательного, историко-патриотического направлений, а также регионального сотрудничества.

Впервые в программу праздника включен молодежный интеллектуальный open-air «Цветы Великой Победы», приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Интеллектуальные баталии включают ряд состязаний, среди которых «Своя игра» и «Что? Где? Когда?» и объединят 14 команд из всех регионов Беларуси. По итогам общего зачета четыре лучшие команды примут участие в игре «Квадрига», где и разыграют главный приз open-air.

Первый день праздника завершит фестиваль кавер бэндов. Его хедлайнеры – кавер группы «Холст Драйзера», «Копия верна», «Davin’s», «Сполцы», «BestinBlack», а также вокально-инструментальный ансамбль «Aurum» – профессиональные музыканты, которые играют исключительно живой звук и дарят зрителям только отличное настроение.

По традиции официальное открытие Дней молодежи состоится во второй день на главной сцене площади Победы. В этом году ведущей церемонии станет Александра Романовская, победительница Международного конкурса «Универвидение» на III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в Ставрополе.

Организаторы уверены, что бодрости духа на весь день придаст #Молодежный забег. С самого утра 150 юношам и девушкам предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 км. По итогу каждый участник забега будет награжден медалью, а тройка победителей – ценными подарками. Кто получит главный приз спортивных состязаний – велосипед – узнаем вместе. К слову, обязательную разминку перед соревнованиями поможет провести Сергей Козлов, многократный чемпион страны по легкой атлетике.

13 июля организаторы Дней молодежи предлагают широкий спектр мероприятий. Пожалуй, самой громкой в полном смысле этого слова станет площадка фестиваля автозвука «dB Drag Racing2». Автомобильное шоу по автозвуковому спорту объединит на одной из самых больших площадей Европы владельцев ярких авто, в которых установлена акустика, звучащая ну очень громко. Около сорока любителей звука и рева мощных моторов из Беларуси, России и Латвии покажут улучшенные версии своих машин с самым мощным звуком и выяснят в ходе фестиваля, у кого круче звук.

Молодежный спортивный воркаут-турнир «Наша сила — 2019» станет площадкой для ребят из всех уголков Беларуси, объединенных общей идеей популяризации здорового образа жизни. Турнир пройдет на специально оборудованной площадке в двух номинациях «Абсолютный фристайл» (в данной номинации могут быть представлены все стили и направления воркаута, а жюри определяет лучшее выступление в целом, а не стиль или техническое исполнение) и «Двоеборье» (выполнение упражнений с дополнительным весом: подтягивания с гирей 16 кг, отжимания на брусьях – с гирей 24 кг). Здесь же, у летнего Амфитеатра, в «скейтпарке» состоится открытый чемпионат «Belarus skateboard challenge 2019» в лично-командном зачете в дисциплине «Street» в группах «Юниоры» (участники до 18 лет), «Мужчины» (участники от 18 лет). Спортивный блок дополнит открытое Первенство Витебской области по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд. В соревнованиях примут участие более 70 команд из Витебска и Витебской области, а также гостей из Гомеля, Могилева, Минска и российского Смоленска.

Организаторы Дней молодежи приглашают в этом году и на музыкальный фестиваль «Союз молодежи». Он пройдет на площадке возле концертного зала «Витебск» с участием кавер-бендов, вокально-инструментальных ансамблей и групп, представляющие регионы Беларуси и город Минск, а также шоу-группы Евгении Зарицкой «Саманта» из Санкт-Петербурга.

Завершит праздник молодежи выступление популярных белорусских групп «Чувство полета», «NaviBand» и «Без билета».

Каждый год БРСМ старается привнести в программу Дня молодежи на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» новые элементы, объединить в ней яркие проекты и инициативы. Но традиционно неизменной была и будет патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого», в ходе которой юноши и девушки возлагают цветы к мемориальному комплексу на пл.Победы в г.Витебске.

Беларусь помнит и чтит подвиг павших и живых, известных и безымянных белорусов – солдат Великой Отечественной, партизан и подпольщиков, тех, кто не щадил своей жизни во имя торжества свободы и справедливости. Мы верны этой памяти. Мы храним ее в каждом белорусском доме, каждой семье.

Молодежь Беларуси знает, помнит и не позволит переписать правдивую историю о той страшной войне и героизме наших прадедов, дедов и отцов!

Программа

мероприятий Дней молодежи

в рамках ХХVIII Международного фестиваля искусств

«Славянский базар в Витебске»