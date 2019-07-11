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Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой

11.07.2019 22:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Милиция разыскивает женщину, которая оплачивала товары в магазине предположительно чужой банковской карточкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой

Жительница Минска потеряла свою карту в микрорайоне «Уручье», а уже на следующий день она получила уведомление по СМС о том, что с нее списались деньги за покупку, которую она не совершала.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Если кому-то известно местонахождение женщины на видео, просьба сообщить в милицию.

Разыскивается женщина, которая оплачивала покупку чужой банковской картой

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Милиция разыскивает женщину, которая оплачивала товары в магазине предположительно чужой банковской карточкой, сообщили в программе «Столичные...
 
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