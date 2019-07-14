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Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

15.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

За окном ласковое и теплое лето – пора каникул, однако, и взрослые и дети знают, что летние каникулы – это пора повышенной опасности возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Слуцкого РОЧС провели для ребят лагеря «Олимпиец» полезное и занимательное мероприятие, которое началось с беседы, в ходе которой ребята вспомнили основные правила пожарной безопасности, причины возникновения пожаров.

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Затем с интересом посмотрели мультфильм «Волшебная книга». После чего все участники мероприятия переместились на стадион лагеря, где ребята смогли ознакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой и снаряжением спасателей, а самые смелые - попробовать себя в роли пожарного. Знания основ безопасности жизнедеятельности, хорошее настроение и массу положительных эмоций получили не только ребята, но и педагогический коллектив лагеря!

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Слуцкий РОЧС

 
 
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В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Слуцкого РОЧС провели для ребят лагеря «Олимпиец» полезное и занимательное мероприятие,...
 
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