Провести каникулы безопасно детям помогают работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Источник материала: Слуцк Город





За окном ласковое и теплое лето – пора каникул, однако, и взрослые и дети знают, что летние каникулы – это пора повышенной опасности возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники Слуцкого РОЧС провели для ребят лагеря «Олимпиец» полезное и занимательное мероприятие, которое началось с беседы, в ходе которой ребята вспомнили основные правила пожарной безопасности, причины возникновения пожаров.





Затем с интересом посмотрели мультфильм «Волшебная книга». После чего все участники мероприятия переместились на стадион лагеря, где ребята смогли ознакомиться с пожарной аварийно-спасательной техникой и снаряжением спасателей, а самые смелые - попробовать себя в роли пожарного. Знания основ безопасности жизнедеятельности, хорошее настроение и массу положительных эмоций получили не только ребята, но и педагогический коллектив лагеря!

















Слуцкий РОЧС