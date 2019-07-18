|
Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России
Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)