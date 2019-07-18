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Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора в декабре 2019 года снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России. Об...
 
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