Тема недели: VI Форум регионов Беларуси и России

Источник материала: Кировец

VI Форум регионов Беларуси и России проходит в Санкт-Петербурге 16-18 июля. На секциях форума рассмотрены вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсуждено стратегическое развитие Союзного государства. На форуме подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании 18 июля. Оно посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России

Об этом глава белорусского государства заявил на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы», — сказал белорусский лидер.

Владимир Путин отметил необходимость продолжить дискуссии, начатые еще накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества. «Все это очень важно, интересно, перспективно и полезно. У нас работает правительственная комиссия, которая, надеюсь, сегодня нам доложит о результатах работы по дальнейшему развитию Союзного государства. В этом году у нас юбилей в декабре. Поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках союзного договора, что не сделано, по каким причинам. И выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития интеграции», — сказал российский лидер.

Он особо подчеркнул, что Беларусь, безусловно, является самым близким стратегическим партнером и союзником России.

«Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси», — добавил Владимир Путин.

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал Президент России.

Александр Лукашенко в ответ отметил совпадение взглядов с российским лидером. Он добавил: «Мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение».

«Что касается нас с Владимиром Владимировичем, президенты свой путь прошли. Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы все решили — то, что намечали», — заявил Александр Лукашенко.

«Мы определили даже конкретные действия. Как сказал Владимир Владимирович, создали совместную группу на уровне правительств. Сейчас работают правительства. То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи все, что от нас требуется», — подчеркнул он.

«Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ. И мы сегодня имеем большой объем, можно сказать по-народному, кучу текущих проблем. Группа и правительства эти проблемы видят. И программу выработали, которая, по правительственным оценкам, на 80-90% согласована», — добавил Александр Лукашенко.

«Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно», — резюмировал глава белорусского государства.

Он также поблагодарил Владимира Путина за поездку по святым местам накануне во время неформального общения. «Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там. Наши корни там — нашей веры, крепких, настоящих людей. Не думаю, что Президент России кого-то вот так водил за руку и показывал, зная дотошно эти все места. Я очень ценю, что вы вчера меня там провели и показали все это. Мысль у меня была о том, как нам — белорусам — продолжить этот путь на Валааме и в других наших монастырях. Тем более белорусов мы там много встречали», — сказал Александр Лукашенко.

Встреча президентов двух стран предваряла их участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях с Путиным по интеграционной тематике

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России, заявил о наличии принципиальных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным по интеграционной тематике.

Президент Беларуси напомнил, что в декабре текущего года страны отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. «За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем (Путиным) есть принципиальные договоренности в этом плане», — заявил белорусский лидер.

По его словам, есть целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. «Решить их необходимо в ближайшее время», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Россия и Беларусь строят отношения с учетом интересов друг друга — Путин

Россия и Беларусь строят отношения на принципах добрососедства и с учетом интересов друг друга. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России.

«Беларусь для нас — ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, — подчеркнул Владимир Путин. — Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, 20-летие которого отмечается в этом году, активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая ОДКБ».

Президент отметил, что в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос почти на 10% и достиг $35,5 млрд. «При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику — почти $4 млрд. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере», — сказал глава российского государства.

Владимир Путин подробно остановился на сотрудничестве Беларуси и России по формированию единого культурного и гуманитарного пространства. Он обратил внимание, что народы двух стран связывают общая история, прочные культурные и духовные связи.

«Мы гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и помним о тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли», — заявил он.

Лукашенко: белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали

Связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб.

«Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали!» — подчеркнул белорусский лидер.

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют, раньше больше, сейчас немножко меньше (это не потому, что у них совести больше появилось), я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились; поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес», — заявил глава государства.

«Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна, — подчеркнул белорусский лидер. — В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу — 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты — 75-летия Великой Победы».

Александр Лукашенко назвал эти исторические вехи важными для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства.

Лукашенко на форуме в Санкт-Петербурге говорил о сотрудничестве, общей истории, молодежи и интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. В своей речи глава государства акцентировал внимание на взаимодействии Беларуси и России в различных областях, особенно по линии гуманитарного сотрудничества и региональных связей, отметил общность истории народов двух стран, подчеркнул важность эффективной молодежной политики и высказался на тему интеграции.

Выступлению главы белорусского государства на форуме предшествовала речь Президента России Владимира Путина. «Если мое выступление в чем-то повторит тезисы Президента России, это не плагиат. Это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России — в славном, любимом мною Ленинграде (Санкт-Петербурге)», — отметил Александр Лукашенко.

«Это тоже совпадает, Александр Григорьевич», — заметил российский лидер.

Аудитория приветствовала этот диалог аплодисментами.

Александр Лукашенко отметил, что высказался о своей любви к Санкт-Петербургу не ради того, чтобы польстить Президенту России, который, как известно, родился в этом городе. Глава белорусского государства подчеркнул, что жители Беларуси и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других. «Все тяготы этой войны мы вынесли на своих плечах. И Санкт-Петербург, ныне возродившийся (я вчера Владимиру Владимировичу об этом говорил), он меня просто поражает. Вы молодцы, что возродили этот город и продолжаете его мощное становление. Вот почему я с таким уважением, добротой и любовью отношусь к этому святому городу», — добавил Президент Беларуси.

О культурной интеграции и вкладе белорусской диаспоры

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что местом нынешнего Форума регионов был выбран Санкт-Петербург — культурная столица России. «С момента своего основания по воле Петра Первого и по сей день этот город является центром событий, неразрывно связанных с историей России и нашего отечества. Историей, в которой свою заметную роль сыграли и выходцы из Беларуси. Все, кто в разные годы здесь учился и работал», — заявил глава государства.

«Санкт-Петербург всегда был местом притяжения для творческих людей из разных городов и государств: архитекторов, музыкантов, ученых, искусствоведов, писателей и поэтов, — добавил Президент. — Кстати, самый большой вклад в восстановление полностью разрушенного Минска внесли питерцы, особенно архитекторы, ученые. Именно ленинградцы сыграли большую роль в возрождении нынешней науки в Беларуси. Мы это свято чтим и помним».

«Говоря современным языком, город выполнял и выполняет ныне функцию культурной интеграции наших стран и народов. Поэтому неудивительно, что этот город с его богатой историей и вековыми традициями естественным образом определил повестку нашей сегодняшней встречи. Она посвящена теме единого культурного и гуманитарного пространства наших народов в контексте межрегиональных контактов», — сказал белорусский лидер.

По его словам, современные белорусско-российские связи в этих областях характеризуются особой широтой, разнообразием и большим количеством масштабных мероприятий. Около семидесяти субъектов Российской Федерации заключили соглашения о двустороннем сотрудничестве в сфере культуры со всеми областями Беларуси. Проводятся международные фестивали искусств, крупные художественные выставки, международные театральные и кинофорумы, Дни культуры регионов Беларуси и России.

«Немалый вклад в развитие культурных, гуманитарных связей вносят белорусы, живущие в России. Здесь действуют более двадцати белорусских национальных автономий. Около восьмидесяти общественных организаций белорусов, культурно-просветительских обществ, центров и землячеств поддерживают тесные связи с исторической родиной, представляют в России национальные культурные и духовные традиции, родной язык», — обратил внимание Президент.

Широкое развитие получило и адресное сотрудничество общественных организаций белорусов в России с городами и районами Беларуси.

О взаимодействии в образовании и науке

Глава государства отметил укрепление сотрудничества Беларуси и России в области образования. Существующая нормативно-правовая база (более 1,3 тыс. договоров, заключенных на разных уровнях) обеспечивает равные возможности для белорусов и россиян в получении образования, в том числе в ведущих вузах обоих государств. Более 11 тыс. белорусских граждан обучаются в российских институтах, академиях и университетах и более 1,5 тыс. граждан России получают образование в Беларуси, привел данные Александр Лукашенко.

«В формировании единого союзного образовательного пространства важную роль играет Белорусско-Российский университет в Могилеве. Успешно работает в Минске филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики. Благодаря деятельности Союзного государства в столице Беларуси открыт филиал Российского государственного социального университета», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также констатировал, что белорусско-российское научно-техническое сотрудничество традиционно было и остается интенсивным в разных секторах: освоении космоса, информационных технологиях, сельском хозяйстве, производстве материалов и приборов.

«Здесь упомянули атомную станцию, говорили об освоении космического пространства. Это наша такая прагматичная цель — подтянуться за старшим братом (то, что он хорошо умеет) и научить самих белорусов этим компетенциям. И примером тому является атомная станция, которая сегодня сооружается под руководством российских специалистов, но где в подавляющем большинстве работают белорусы, — сказал глава государства. — В качестве самых перспективных для дальнейшего сотрудничества мы рассматриваем такие высокоинтеллектуальные направления, как наноматериалы, радиоэлектроника, а также наиболее востребованные направления медицинской науки, чем сильна Беларусь еще с советских времен».

Об исторической связи и общей памяти

По словам главы белорусского государства, связи на уровне регионов Беларуси и России складывались десятилетиями и во многом определены общностью истории и человеческих судеб. «Белорусы и россияне прошли через многие испытания и вместе с честью их выдержали!» — подчеркнул белорусский лидер.

«Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше — я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес», — заявил глава государства.

«Здесь, на героической ленинградской земле, еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна, — подчеркнул белорусский лидер. — В этом году мы подошли к очередному историческому рубежу — 75-летию снятия блокады Ленинграда и освобождения Беларуси. А следующий год нас объединит в праздновании священной и близкой каждому советскому человеку даты — 75-летия Великой Победы».

Александр Лукашенко назвал эти исторические вехи важными для единения белорусов и россиян, укрепления идеологических основ Союзного государства. «Участников и очевидцев тех трагических и славных событий осталось не так много, но мы счастливы, что они рядом с нами. Именно они являются носителями истинной истории, которую сегодня пытаются переписать. Рассказы из первых уст — лучший способ защитить и передать следующим поколениям память о нашем общем героическом прошлом. Современная молодежь должна знать, кому мы обязаны своей жизнью, свободой и независимостью», — уверен Президент.

Он акцентировал внимание, что на этих основополагающих ценностях, единых для народов двух стран, нужно формировать мировоззрение подрастающего поколения.

О вовлечении молодежи в строительство Союзного государства

«Жизнеспособность нашего интеграционного проекта будет зависеть от степени вовлечения молодежи в строительство Союзного государства. И то святое дело, которое вы сегодня осуществляете здесь, на питерской земле, заслуживает, Валентина Ивановна (Матвиенко) и Михаил Владимирович (Мясникович), величайшего уважения, поддержки и поощрения. Необходимо поддерживать инициативы молодежных объединений по организации фестивалей, конкурсов, выставок, других мероприятий не только в столицах, но и в регионах», — считает Александр Лукашенко.

В качестве хорошего примера он назвал ежегодную олимпиаду школьников Союзного государства «Беларусь и Россия: историческая и духовная общность», в которой принимают участие десятки команд из субъектов Российской Федерации. «В этом году более 250 участников белорусских и российских студенческих отрядов работают на Всебелорусской молодежной стройке в Островце, где мы совместно реализуем масштабный проект по возведению Белорусской АЭС. Именно такие примеры взаимодействия молодежных организаций следует использовать для формирования позитивного информационного пространства. Своевременные и качественные материалы наших СМИ должны полностью перекрыть поле деятельности непрофессиональных и сомнительных источников», — продолжил белорусский лидер.

О совместных спортивных мероприятиях

Президент обратил внимание, что как в Беларуси, так и в России уделяется пристальное внимание спорту, популяризации физической культуры среди молодежи. С 2003 года проводится Спартакиада Союзного государства для детей и юношества — комплексное мероприятие, включающее как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.

«Мы принимаем на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. Это успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые буквально месяц назад прошли в Беларуси, — отметил глава государства. — Как на чемпионате мира в России российская сборная прославила свою страну, так и на европейской олимпиаде в этом году Россия стала победительницей и тем самым показала, что у России есть не только резервы, а что Россия чиста в спорте и может свободно побеждать. И это вы доказали, не забывайте, в Минске. Кстати, на допинг проверяли всех жестоко. Ни у вас, ни у нас ни одного случая. Это объективные факты».

«Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах».

О сути интеграции

Александр Лукашенко в своем выступлении напомнил, что в декабре текущего года страны отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства. «За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало. Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем (Путиным) есть принципиальные договоренности в этом плане», — заявил глава государства.

По его словам, есть ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан Беларуси и России. «Решить их необходимо в ближайшее время. Мы напряженно работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых расскажем чуть позже», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что в настоящее время тысячи белорусских и российских предприятий связаны производственной кооперацией. «И в Беларуси это — осознанная политика, — заметил белорусский лидер. — В Беларуси около 2,5 тыс. организаций с российским капиталом, а каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России».

«Стоит задача сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще руководителей регионов надо поблагодарить. Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе Беларуси и России и разговоров бы не было. Именно вы в свое время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня уже на новом этапе нашего развития сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня с Президентом и говорили», — рассказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что эта кропотливая и адресная работа обогащает двустороннее сотрудничество, приносит народам стран уверенность в завтрашнем дне. «В этом и есть суть интеграции: заботясь о жизненных интересах своих граждан, объединить усилия для достижения социально-экономического прогресса обоих государств», — резюмировал белорусский лидер.

Лукашенко предложил подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает подумать над возможностью подачи совместных с Россией заявок на проведение крупных международных спортивных форумов. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

Глава государства в частности отметил, что страны уже принимали на высоком уровне самые масштабные международные спортивные соревнования. В их числе успешно проведенный Россией чемпионат мира по футболу 2018 года и II Европейские игры 2019 года‚ которые недавно прошли в Беларуси.

«Возможно, нам следует подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России с финансированием за счет бюджета Союзного государства. Это позволит стимулировать развитие туристической отрасли в наших странах», — сказал Александр Лукашенко.

Путин предложил совместно готовить атлетов Беларуси и России к олимпийским играм в Токио и Пекине

Президент России Владимир Путин предложил расширить практику использования спортивной инфраструктуры Беларуси и России для совместной подготовки атлетов обеих стран. Такое предложение он озвучил на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России.

«В перспективе было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, в частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и зимним в Пекине», — сказал Владимир Путин.

Российский президент поздравил руководство Беларуси с успешным проведением в Минске II Европейских игр. «Я хочу поздравить Президента Беларуси, который очень много лично сделал для подготовки и проведения этих крупных международных мероприятий», — сказал глава государства. Он отметил, что российские и белорусские спортсмены во время соревнований завоевали наибольшее количество наград.

Лукашенко и Путин выработали новые инициативы по углублению интеграции между Беларусью и Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин во время переговоров в Санкт-Петербурге выработали новые инициативы по углублению интеграции между странами. Об этом сообщил журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

«Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать», — рассказал Дмитрий Крутой. Пока позиции сторон согласованы на 80%, но оставшаяся часть вопросов носит принципиальный характер.

По словам министра, к началу декабря, когда будет отмечаться 20-летие Союзного государства, поручено разработать программу углубления интеграции и дорожную карту по ее выполнению. Кроме того, поставлена задача достигнуть принципиальных соглашений для решения текущих вопросов, в первую очередь по цене на газ.

По итогам VI Форума регионов Беларуси и России будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн

По итогам VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге будет заключено контрактов на сумму не менее $550 млн. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

«Коммерческих контрактов будет заключено на сумму не меньше, чем $550 млн. Это действительно серьезный вклад», — отметил Михаил Мясникович.

Кроме того, во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в том числе в гуманитарной сфере.

Белорусская сторона, подчеркнул Михаил Мясникович, довольна результатами. «Мы действительно приобрели достаточно много», — добавил председатель Совета Республики.