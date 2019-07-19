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Российскому боксеру удалили часть черепа после проигранного боя

20.07.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний российский боксер Максим Дадашев перенес серьезную операцию после боя против против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает «Советский спорт».


Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.

Позже боксера доставили в больницу, и в настоящее время он находится в критическом состоянии. Медики считают, что у спортсмена отек мозга.

Видео: Alexander Bohm

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что спортсмен перенес операцию.

«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Что будет дальше, неизвестно», — написал Ким в своем твиттере.

Секундант Максима Дадашева говорит, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.

«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал: боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», — рассказывает Бадди Макгирт.

Соперник Максима Сабриэль Матиас также очень переживает из-за случившегося.

«Он классный боксер. Я верю, что с ним все будет хорошо. Он настоящий воин. Желаю ему скорейшего выздоровления».

 
 
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28-летний российский боксер Максим Дадашев перенес серьезную операцию после боя против против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает «Советский спорт».
 
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