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Российскому боксеру удалили часть черепа после проигранного боя
Источник материала: Tut.by
28-летний российский боксер Максим Дадашев перенес серьезную операцию после боя против против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает
Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал.
Позже боксера доставили в больницу, и в настоящее время он находится в критическом состоянии. Медики считают, что у спортсмена отек мозга.
Видео: Alexander Bohm
Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что спортсмен перенес операцию.
«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Что будет дальше, неизвестно», — написал Ким в своем твиттере.
Секундант Максима Дадашева говорит, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.
«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал: боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», — рассказывает Бадди Макгирт.
Соперник Максима Сабриэль Матиас также очень переживает из-за случившегося.
«Он классный боксер. Я верю, что с ним все будет хорошо. Он настоящий воин. Желаю ему скорейшего выздоровления».
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28-летний российский боксер Максим Дадашев перенес серьезную операцию после боя против против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, сообщает «Советский спорт».
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