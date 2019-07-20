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В Гродно парня с язвой отправили на полгода в армию. Теперь он требует компенсацию

21.07.2019 12:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Парня из Гродно с заболеванием, которое освобождает от военной службы в мирное время, призвали в армию. Там он пробыл полгода и теперь требует компенсацию – десять тысяч рублей. Об этом сообщает naviny.by.

Беларуса зовут Никита Болотин, ему 22 года. Язву двенадцатиперстной кишки ему диагностировали еще в старших классах. В прошлом году парень окончил юридический факультет Гродненского государственного университета по специальности «Международное право». Сразу после получения диплома пришел на работу в частную фирму, где занимался блокчейн-проектом с зарплатой 1500 рублей. Но спустя четыре месяца после трудоустройства его вызвали в военкомат, и медкомиссия решила призвать Никиту на срочную военную службу. 

Согласно постановлению Министерства обороны и Министерства здоровья Беларуси, Болотин не годен в мирное время, а в военное – годен, но ограниченно. Однако в военкомате заявили, что парень больше трех лет не обращался к врачам с жалобами на язву – значит, истек срок давности. За него пытался вступиться работодатель, но того заверили, что сотрудника частной фирмы в резерв не отправят. Никита пришел на личный прием к военному комиссару Гродненской области и услышал: «Собирайся в армию. Поработаешь потом».

Никиту распределили в радиоэлектронную разведку. В процессе службы он сильно простудился и попал в госпиталь, где терапевт объяснил, что с язвой в армию не берут, а срока давности по этому заболеванию пока нет. После второй медкомиссии в Минске парня комиссовали. Это значит, что полгода беларус находился в армии незаконно.

Болотин потерял работу в Минске, уже два месяца ищет новую. Он считает, что за упущенные полгода мог бы получить не меньше 900 рублей. Никита отметил: «Моральный ущерб я оцениваю хотя бы в тысячу рублей. Это время, которое я бесполезно провел там, где я не должен был быть, потратил кучу своих нервов, нервов своих родителей».

Возвращать деньги никто желанием не горит. Семья Никиты написала жалобу в прокуратуру, оттуда ее перенаправили в военкомат, а там ответили, что нарушений не обнаружили. Мать парня обратилась в Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных сил: в первый раз ей отказали, а ответ на повторную жалобу пока не поступил.

Никита настаивает:

«Мне важно, чтобы кого-то признали виновным и возместили мне ущерб. После этого я всё забуду. Но до этого я пойду до конца. Я обращусь в вышестоящие беларуские органы, потом в европейские правозащитные организации и СМИ. Мне важно, чтобы кто-то понес наказание, потому что все время молчать нельзя».

Что говорят специалисты?

Например, пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров пояснил логику военного ведомства. Для него лучше, чтобы десять здоровых призывников не прошли службу, чем прошел один, но с несовместимым диагнозом. А в ситуации с Никитой нужно разбираться детально. Сказать сразу, кто допустил ошибку и понесет ответственность, нельзя. Последнее слово – за судом.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Парня из Гродно с заболеванием, которое освобождает от военной службы в мирное время, призвали в армию. Там он пробыл полгода и теперь требует компенсацию – десять...
 
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