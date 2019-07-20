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Выборы в Раду проходят в штатном режиме - ЦИК Украины

21.07.2019 20:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в штатном режиме, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

"Выборы проходят в штатном режиме. Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано", - сказал Конопольский на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Он отметил, что в ближайшее время пройдет заседание, на котором должны быть приняты соответствующие решения по обращениям партии "Объединение "Самопомич", относительно работы окружной избирательной комиссии (ОИК) в одномандатном избирательном округе №94 в Киевской области.

"Я думаю, что они должны принять решение по этому поводу, соблюсти закон и выполнить постановление ЦИК, которая обязала их принять такое решение", - сказал Конопольский.

Как сообщалось, партия "Объединение "Самопомич" пожаловалась в ЦИК Украины относительно подготовки фальсификаций в одномандатном избирательном округе №94, а также подала заявления в полицию. В партии потребовали распустить ОИК и полностью заменить ее состав, чтобы обеспечить справедливый подсчет голосов.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (входит в пятерку списка "Самопомочи") пояснила, что кто-то от имени их политсилы подал в ОИК округа №94 не подписанные, без соответствующих печатей документы с просьбой заменить всех членов УИК от партии. "ОИК 94-го избирательного округа по тем сфальсифицированным представлениям фактически такую замену сделала. Поэтому сегодня на всех УИК в 94 избирательном округе работают люди, которые не представляют партию "Объединение "Самопомич", - отметила Сыроид.

По ее словам, этот округ - один из тех, на котором ожидали массовых нарушений и фальсификаций. "Поскольку окружная избирательная комиссия не реагирует на законные требования, поэтому мы обращаемся к ЦИК", - указала Сыроид.

Ранее ЦИК по представлениям "Самопомочи" обязал ОИК одномандатного избирательного округа №94 до 10:00 воскресенья рассмотреть вопрос внесения изменений в состав участковых избирательных комиссий.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права (ст. 157 УК Украины) в одномандатном избирательном округе №94, сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Обращение главы Независимого медиа-профсоюза обнаружили в средствах массовой информации. В частности, по его словам, члены окружной избирательной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий", - написал Небитов в фейсбуке.

В округе №94 зарегистрированы 42 кандидата. В том числе народный депутат от БПП Игорь Кононенко, журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский. Есть еще три кандидата с фамилией Дубинский и три - с фамилией Кононенко.

 
 
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Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проходят в штатном режиме, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский. "Выборы...
 
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