Казалось бы, лето вступило в свои права совсем недавно, но время летит незаметно, и уже скоро начнет работу комиссия, курирующая готовность школ к новому учебному году.

— В этом году приемка учреждений образования начнется с 29 июля. Акты готовности учреждений общего среднего образования должны быть подписаны до 10 августа включительно, — прокомментировала главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Людмила Качан.

Соответствующую комиссию возглавит заместитель председателя райисполкома Игорь Кузнецов. Вместе с ним оценивать готовность учреждений образования района будут начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Илона Гриневецкая, главный врач ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» Павел Голубович и начальник ОГАИ Смолевичского РОВД Алексей Бутько.

Кроме этого, комиссия, оценивающая готовность учебной части, будет создана и в управлении по образованию, спорту и туризму.

— Косметические ремонты учреждения образования проводят ежегодно, чтобы ребята после лета возвращались в обновленные, ухоженные школы и детские сады, — продолжает рассказ Людмила Владимировна. — Кроме этого, управление по образованию, спорту и туризму в этом году проводит в некоторых школах и детских садах более масштабные работы. Так, например, ведется текущий ремонт в пищеблоках ГУО «Заболотская СШ», ГУО «Драчковский УПК д/с — СШ» (в здании школы), ГУО «Прилепский УПК д/с — СШ» (в здании школы). Кроме текущего ремонта, в пищеблоках данных учреждений образования будут полностью заменены обеденные столы и стулья. Идут работы по текущему ремонту спортивного зала ГУО «Кленникский УПК д/с — БШ». Начались работы по частичной замене окон в ГУО «Ясли-сад №2 г. Смолевичи» и ГУО «Пекалинская БШ». Будут полностью отремонтированы беседки в ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи» и ГУО «Ясли-сад №3 г. Смолевичи». Масштабные работы по полному ремонту отмосток зданий будут проведены в ГУО «Кленникский УПК д/с — БШ» и ГУО «Пекалинская БШ». В ГУО «Орешницкий детский сад Смолевичского района» выполнен ремонт аварийных лестниц. Большое внимание управление по образованию, спорту и туризму уделяет проведению электромонтажных работ в школах и детских садах.

Кроме этого, будет улучшена материальная база учреждений образования. Планируется закупить технологическое и холодильное оборудование (для школ и детских садов) на сумму 57 520 рублей, производственное оборудование на сумму 19 900 рублей, посуду на пищеблоки на сумму 9 250 рублей. Будет приобретено 16 компьютеров. Также частично будут заменены кровати, шкафчики, игровая мебель, игрушки в ГУО «Орешницкий детский сад Смолевичского района», ГУО «Будаговский УПК д/с — СШ» (детский сад).

После завершения строительно-монтажных работ планируется открытие дополнительной группы в ГУО «Будаговский УПК д/с — СШ». Также открыть дополнительную группу планируется в ГУО «Орешницкий детский сад Смолевичского района».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.