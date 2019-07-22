Прокуратура требует приостановить стройку 12-этажки в Минске, против которой ополчились местные

Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минска потребовала приостановить строительство многоэтажки в районе улицы Гастелло, которая, как уверены местные жители, закроет солнечный свет в их квартиры. Такое решение ведомство приняло на основании выявленных грубых нарушений при выдаче застройщику разрешительной документации чиновниками Мингорисполкома, в результате чего площадь жилья увеличилась более чем в два раза. Подробности — в материале.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что это за стройка и чем недовольны местные?

Недавно мы писали о стройке 12-этажного дома на 186 квартир в престижном районе в границах улиц Грибоедова и Гастелло, которую ведет компания «СИ-Трейдинг». Тогда жители соседних домов были сильно обеспокоены возведением такого объекта, ведь раньше им обещали не строить тут высотных домов. Люди были уверены, что двенадцатиэтажка просто закроет им солнечный свет. И экспертиза, которую они сделали за свой счет, показала: нормы инсоляции в некоторых квартирах при такой этажности соседнего дома будут нарушены.



Участок и строящийся дом обозначены условно. Изображение: yandex.by

Застройщик же говорил, что вся разрешительная документация на строительство у него есть, а в Мингорисполкоме сообщали, что такой проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы» и никакую инсоляцию он не нарушает.



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Помимо прочего, жители писали письма в разные госорганы, но наиболее развернутый и внятный ответ они получили на днях из прокуратуры Минска. Ведомство сообщило, что на основании изучения ситуации оно направило в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией. Рассказываем о хронологии происходящего.

Как площадь жилья выросла в два раза?

Прокуратура сообщает, что, согласно утвержденному в 2012 году проекту детального планирования (ПДП), на этой территории предполагается строительство 9-этажного многоквартирного дома, в котором будет около 6 тысяч квадратных метров жилья и до 1,2 тысячи «квадратов» общественных помещений. Плотность застройки — 6−7,6 тысячи квадратных метров на гектар.

После этого «Минскградо» по заказу Мингорисполкома разработало градостроительный паспорт на этот инвестучасток площадью около 0,78 гектара. Мэрия этот паспорт утвердила, а главный архитектор города утвердил архитектурно-планировочное задание (АПЗ) для проведения аукциона.

При этом и градостроительный паспорт, и АПЗ разрешали вести стройку в параметрах, превышающих прописанные в ПДП. Так, согласно им, тут уже можно было проектировать и строить дом до 12 этажей общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров. 11,7 тысячи должно было занимать жилье, остальные 3 тысячи — общественные помещения без учета подземной стоянки.

Право застроить участок с такими параметрами в 2017 году приобрела на аукционе компания «СИ-Трейдинг».

А далее, согласно данным прокуратуры, застройщик разработал проект в еще больших параметрах, а госорганы все это дело согласовали.

Так, согласно заключению ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску», общая площадь здания составляет 22 тысячи квадратных метров, из которых 5,7 тысячи — гараж, почти 14 тысяч — жилье, 1,2 тысячи — общественные помещения. Итого — жилые квадраты увеличились более чем в два раза по сравнению с тем, что прописано в ПДП.

— Таким образом, выданная разрешительная документация на проектирование и строительство произведена в нарушение законодательства и в противоречие ПДП, — сообщает прокуратура.

А каковы причины и последствия?

Ведомство упоминает и исследование по инсоляции, которое заказали жильцы. Ведь квартиры, в которые не будет попадать солнечный свет, согласно законодательству признаются непригодными для проживания.

— Вместе с тем при рассмотрении многочисленных обращений граждан местными исполнительными и распорядительными органами не принималось мер, направленных на полное всестороннее и объективное рассмотрение обращений, указывающих на нарушения законодательства при выдаче разрешительной документации, — сообщает прокуратура.

Ведомство также обращает внимание на то, что «СИ-Трейдинг» уже понес значительные затраты на освоение площадки. Так, застройщик раскошелился на снос, на проект и заплатил часть суммы за право аренды земельного участка. Итого — более 300 тысяч рублей.

Согласно же закону, ущерб, который причинен юрлицу незаконными действиями госорганов, подлежит возмещению из республиканского или местного бюджета, отмечает прокуратура.

Причины всего этого — игнорирование требований законодательства, а также формальное исполнение своих должностных обязанностей при подготовке документации на проведение аукциона и выдаче разрешительной документации, сообщает ведомство.

А указанное, по данным прокуратуры, стало возможно вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства Мингорисполкома за работой подчиненных.

Исходя из вышеизложенного, прокуратура вынесла представление, в котором предложила Мингорисполкому приостановить стройку, привести проект в соответствие с ПДП, наложить дисциплинарные взыскания на совершивших ошибки чиновников и принять иные меры. Кроме того, прокуратурой внесено представление в ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» по выявленным нарушениям законодательства при подготовке положительного заключения госэкспертизы по объекту.