Застройщик дома в центре Минска прокомментировал требование прокуратуры приостановить работы

Источник материала: Tut.by

Директор компании «СИ-Трейдинг», стройку многоэтажки которой потребовала остановить прокуратура , считает, что работы на объекте ведутся в соответствии с законом. По словам руководителя, вся проблема может заключаться в разных трактовках одних и тех же понятий.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, согласно данным прокуратуры, параметры строящегося жилого дома в районе улицы Гастелло превышают как прописанные в проекте детального планирования (ПДП), так и утвержденные в архитектурно-планировочном задании (АПЗ). Мол, по ПДП там надо 6 тысяч квадратных метров жилых площадей, по АПЗ — 11,7 тысяч, а по проекту их почти 14 тысяч. Согласно сведениям ведомства, это произошло из-за ошибок работников Мингорисполкома при согласовании документации.





Директор «СИ-Трейдинга» Николай Вашкевич говорит, что проекта детального планирования на весь квартал у застройщика нет, но у него есть документ о соответствии проекта ПДП.





Вашкевич считает, что прописанная в ПДП плотность застройки в 6−7,6 тысяч «квадратов» на гектар, касается не их участка, а всего квартала, на который этот ПДП и разработан.

Что же касается конкретно участка застройщика, то согласно АПЗ на нем должен быть дом, жилая площадь которого должна составлять 11,7 тысяч квадратных метров.





По словам Вашкевича, 11,7 тысяч квадратных метров общей жилой площади согласно АПЗ — это ни что иное, как общая площадь квартир. Эта цифра и значится в заключении экспертизы.





Если добавить к ним места общего пользования и техпомещения, то отсюда и появляется цифра в почти 14 тысяч квадратных метров жилой части.

Поэтому Николай Вашкевич считает, что работы ведутся законно, а вся проблема — в трактовках.

— Вопрос в том, что люди понимают закон по-разному. У людей, которые проектируют и которые исследуют этот вопрос, могут быть разные мысли по поводу трактовки, — говорит директор «СИ-Трейдинга».

Правда, остается вопрос, как (по данным прокуратуры) в ПДП был прописан 9-этажный дом с 6 тысячами «квадратов» общей площади нового жилого фонда, а в АПЗ оказался дом с общей площадью жилой застройки в 11,7 тысяч.

Николай Вашкевич также отмечает, что на самом деле дом не 12-этажный, а 9−10-этажный. В подтверждение этого он показывает положительное заключение комитета архитектуры Мингорисполклома.





А с чего все начиналось?

Недавно мы писали о стройке 12-этажного дома на 186 квартир в престижном районе в границах улиц Грибоедова и Гастелло, которую ведет компания «СИ-Трейдинг». Тогда жители соседних домов были сильно обеспокоены возведением такого объекта, ведь раньше им обещали не строить тут высотных домов. Люди были уверены, что двенадцатиэтажка просто закроет им солнечный свет. И экспертиза, которую они сделали за свой счет, показала: нормы инсоляции в некоторых квартирах при такой этажности соседнего дома будут нарушены.



Изображение: yandex.by

Застройщик же говорил, что вся разрешительная документация на строительство у него есть, а в Мингорисполкоме сообщали, что такой проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы» и никакую инсоляцию он не нарушает.

Помимо прочего, жители писали письма в разные госорганы, но наиболее развернутый ответ они получили на днях из прокуратуры Минска. Ведомство сообщило, что на основании изучения ситуации оно направило в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией.