﻿ Поможем маленькой Лерочке Сливец!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

23.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


16 июля 2019 11:38 7440

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Анжела ПЕТРАШКО.

Беда всегда приходит нежданно. Так и молодые супруги Татьяна и Станислав Сливец из деревни Тесово Солигорского района, ничего не предвидя, как и многие семьи, ожидали рождения своего первенца. Но на последнем УЗИ стало известно, что у малышки тяжелый порок сердца. 

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

Дочка родилась 23 июня 2016 года и сразу попала в реанимацию. Потом – череда больниц – кардиология Минского хирургического центра, снова реанимация, затем — Солигорская детская больница. Несколько операций с осложнениями, затем – сухая гангрена, которая потребовала ампутации пальчиков рук и ног. И снова реанимация, затем — Минская больница скорой помощи. Маленькая Лерочка почти все время своей трехлетней жизни провела в больничных палатах.

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

Сейчас малышка наконец вернулась домой в Тесово, но в августе маленькую Лерочку ждет осмотр в хирургическом центре. А затем консультация ортопеда, который даст рекомендации по протезированию. Ведь Лерочка так хочет, чтобы у нее были новые ручка и ножка. Их появление даст возможность ребенку держать предметы в руке, ходить, а также посещать детские коллективы.

Конечно, судьба семьи Сливец не оставила равнодушными людей, которые живут рядом. В котельной ЖКХ «Комплекс», где работает папа малышки, собрали почти 1700 рублей, также семье планируется выдать общежитие в городе, так как из Тесово сложнее добираться в детскую поликлинику. Много средств нужно и на покупку лекарств, посещение больниц и врачей.

Родители Лерочки Сливец благодарны всем, кто не оставил их наедине с бедой. Это коллеги, односельчане, администрация Зажевичского сельисполкома, ЖКХ «Комплекс», районная организация «Белорусский фонд мира», а также районные СМИ, которые рассказали в своих материалах и сюжетах о маленькой Лерочке. Мама девочки особенно благодарна своей учительнице Светлане Беляевой, которая первой начала «бить тревогу», чтобы люди включились в помощь семье Сливец.

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

Часто мы не осознаем, что счастливы, что нам нужно радоваться мелочам, тому, что мы и наши дети здоровы, а мы страдаем по маленьким поводам и без повода, придумываем себе несуществующие проблемы. Только подумайте, сколько боли, слез перенесла маленькая девочка, которая так хочет жить, как обычный ребенок, играть в куклы, учиться писать и читать, развиваться и расти. Так хочется, чтобы у малышки все наладилось, чтобы протезирование помогло ребенку.

Поможем маленькой Лерочке Сливец!

Если у вас доброе сердце и вы хотите помочь маленькой Лерочке, можно перевести средства на лицевой номер Станислава Николаевича Сливца:

BY75AKBB30140001527276610000 (ОАО «АСБ «Беларусбанк» филиал № 633/12).

Номер карты: 6711 7700 1306 1788, срок действия до 10/20. 

Автор статьи: Варвара Черковская. Фото Анжелы Петрашко (газета «ШАХТЁР»).

Искренне благодарим нашу коллегу за предоставленные снимки.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июля 2019 11:38 7440 Поможем маленькой Лерочке Сливец! ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент – Караеву о топливе в АПК: «Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика