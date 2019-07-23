Источник материала: Soligorsk News



Поможем маленькой Лерочке Сливец! Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Анжела ПЕТРАШКО.

Беда всегда приходит нежданно. Так и молодые супруги Татьяна и Станислав Сливец из деревни Тесово Солигорского района, ничего не предвидя, как и многие семьи, ожидали рождения своего первенца. Но на последнем УЗИ стало известно, что у малышки тяжелый порок сердца.

Дочка родилась 23 июня 2016 года и сразу попала в реанимацию. Потом – череда больниц – кардиология Минского хирургического центра, снова реанимация, затем — Солигорская детская больница. Несколько операций с осложнениями, затем – сухая гангрена, которая потребовала ампутации пальчиков рук и ног. И снова реанимация, затем — Минская больница скорой помощи. Маленькая Лерочка почти все время своей трехлетней жизни провела в больничных палатах.





Сейчас малышка наконец вернулась домой в Тесово, но в августе маленькую Лерочку ждет осмотр в хирургическом центре. А затем консультация ортопеда, который даст рекомендации по протезированию. Ведь Лерочка так хочет, чтобы у нее были новые ручка и ножка. Их появление даст возможность ребенку держать предметы в руке, ходить, а также посещать детские коллективы.



Конечно, судьба семьи Сливец не оставила равнодушными людей, которые живут рядом. В котельной ЖКХ «Комплекс», где работает папа малышки, собрали почти 1700 рублей, также семье планируется выдать общежитие в городе, так как из Тесово сложнее добираться в детскую поликлинику. Много средств нужно и на покупку лекарств, посещение больниц и врачей.



Родители Лерочки Сливец благодарны всем, кто не оставил их наедине с бедой. Это коллеги, односельчане, администрация Зажевичского сельисполкома, ЖКХ «Комплекс», районная организация «Белорусский фонд мира», а также районные СМИ, которые рассказали в своих материалах и сюжетах о маленькой Лерочке. Мама девочки особенно благодарна своей учительнице Светлане Беляевой, которая первой начала «бить тревогу», чтобы люди включились в помощь семье Сливец.







Часто мы не осознаем, что счастливы, что нам нужно радоваться мелочам, тому, что мы и наши дети здоровы, а мы страдаем по маленьким поводам и без повода, придумываем себе несуществующие проблемы. Только подумайте, сколько боли, слез перенесла маленькая девочка, которая так хочет жить, как обычный ребенок, играть в куклы, учиться писать и читать, развиваться и расти. Так хочется, чтобы у малышки все наладилось, чтобы протезирование помогло ребенку.





Если у вас доброе сердце и вы хотите помочь маленькой Лерочке, можно перевести средства на лицевой номер Станислава Николаевича Сливца:



BY75AKBB30140001527276610000 (ОАО «АСБ «Беларусбанк» филиал № 633/12).



Номер карты: 6711 7700 1306 1788, срок действия до 10/20.



Автор статьи: Варвара Черковская. Фото Анжелы Петрашко (газета «ШАХТЁР»).



Искренне благодарим нашу коллегу за предоставленные снимки.

