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Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе – возбуждено уголовное дело

27.07.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе. Эту информацию сообщает УСК по Минской области.

Известно, что поздним вечером 24 июля восемнадцатилетний велосипедист ехал по агрогородку Снов. В какой-то момент он наехал на 17-летнюю девушку-пешехода. Она двигалась с молодым человеком по обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка была помещена в медучреждение с травмами головы.

Велосипедист сбил девушку в Несвижском районе – возбуждено уголовное дело
Фото: Следственный комитет

Специалисты провели осмотр места происшествия и зафиксировали следы. В отношении водителя велосипеда возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.321 УК Республики Беларусь. Следователи рассказали, что велосипед не был оборудовал фонарями и световозвращающими элементами. Также у велосипедиста было зафиксировано более одного промилле алкоголя.    

В мае текущего года сообщалось, что 12 ДТП с участием велосипедистов было зарегистрировано с начала сезона в Беларуси (читать далее).

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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе. Эту информацию сообщает УСК...
 
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