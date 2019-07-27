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В Миорском районе Peugeot вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Пострадавшие в больнице

28.07.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария, в которой люди получили травмы, произошла в Миорском районе 27 июля на трассе Р14, сообщила ГАИ Витебской области.


В ДТП, которое произошло в 19.55 на трассе Полоцк — Миоры — Браслав, попал Peugeot 406 под управлением 26-летней девушки. В салоне находились пассажиры — компания молодежи. В деревне Старые Крюки Миорского района, при обгоне, автомобиль зацепил встречную обочину. Водитель не справилась с управлением и Peugeot вылетел с дороги, при этом легковушка несколько раз перевернулась.



Инспекторы ГАИ, приехавшие по вызову, обнаружили водителя и пассажиров из Peugeot вне салона — они находились на земле. По предварительной информации, во время поездки не все они были пристегнуты ремнями безопасности. Для оказания помощи молодые люди: две девушки и три парня были доставлены в больницу, четверым из них потребовалась госпитализация.

 
 
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Авария, в которой люди получили травмы, произошла в Миорском районе 27 июля на трассе Р14, сообщила ГАИ Витебской области.
 
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