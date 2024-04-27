Медики Содружества высадили Аллею памяти у воинского захоронения в Озаричах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медики из стран СНГ приехали к братской могиле в Беларуси. На этом месте недалеко от деревни Озаричи захоронено более 300 человек. В этом районе фашисты впервые массово применили бактериологическое оружие, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Перед Днем Победы в саду Елены Тесленко – красные тюльпаны. Как в довоенном детстве, которое закончилось в пять, – с началом войны. В концлагерь у деревни Озаричи попала вся ее семья: мама и две сестры. Одна из них погибла.

«Она тифом заболела и чуть ноги переминала. Немец разогнал приклад, и как дал в спину. И, наверное, перебил позвоночник. У нее отказали руки и ноги. И она переночевала и умерла. Ей было 14 лет», – рассказала узник концлагеря «Озаричи» Елена Тесленко.

В этих местах в годы Великой Отечественной фашисты впервые применили бактериологическое оружие против бойцов Красной армии. Узников концлагеря заразили сыпным тифом.

За 10 дней концлагеря здесь погибли более 20 тысяч мирных жителей. Среди них и дети. Игрушки на мемориале – как символ сломленного детства.

Обновленный мемориал посетили медики-волонтеры из Беларуси, России, Кыргызстана и Узбекистана, а также возложили цветы к братской могиле неподалеку. Здесь захоронена герой Советского Союза Зинаида Самсонова – старший сержант медицинской службы.

«Зинаида Самсонова – молодая русская российская девушка из Подмосковья, санинструктор. В течение Великой Отечественной войны во время боев вынесла с полей множество раненых бойцов, воинов. Помогла многим. Потом от пули снайпера погибла», – отметила организатор акции Елена Иванова.

Участники акции сменили скальпели, микроскопы и зажимы на грабли и лопаты. Рядом с братской могилой теперь – аллея из туй.

Алтынбека Шамшиева с белорусской землей связывает семейная трагедия. Здесь во время Великой Отечественной погиб его дедушка – защищал братскую республику.

«Таких воинов, которые погибли, и неизвестно где захоронены, очень много. Один из них он», – подчеркнул участник акции, врач-нейрохирург Алтынбек Шамшиев.

Жахонгир Бобоев приехал из Узбекистана. Он учится в академии и параллельно работает в клинике.

«Когда мне сказали профсоюзы, что есть такая международная акция. У меня было дежурство, учеба. Я спросил: «Что там будет?». Они сказали: «Там акция будет, митинг». Я согласился, рад», – сообщил участник акции, врач-ассистен Жахонгир Бобоев.

Акция «Маршрут добрых дел» прошла в 10 раз. Патриотический проект – ежегодный.