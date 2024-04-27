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Медики Содружества высадили Аллею памяти у воинского захоронения в Озаричах
27.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Медики из стран СНГ приехали к братской могиле в Беларуси. На этом месте недалеко
Перед Днем Победы в саду Елены Тесленко – красные тюльпаны. Как в довоенном детстве, которое закончилось в пять, – с началом войны. В концлагерь у деревни Озаричи попала вся ее семья: мама и две сестры. Одна из них погибла.
В этих местах в годы Великой Отечественной фашисты впервые применили бактериологическое оружие против бойцов Красной армии. Узников концлагеря заразили сыпным тифом.
За 10 дней концлагеря здесь погибли более 20 тысяч мирных жителей. Среди них и дети. Игрушки на мемориале – как символ сломленного детства.
Обновленный мемориал посетили медики-волонтеры из Беларуси, России, Кыргызстана и Узбекистана, а также возложили цветы к братской могиле неподалеку. Здесь захоронена герой Советского Союза Зинаида Самсонова – старший сержант медицинской службы.
Участники акции сменили скальпели, микроскопы и зажимы на грабли и лопаты. Рядом с братской могилой теперь – аллея из туй.
Алтынбека Шамшиева с белорусской землей связывает семейная трагедия. Здесь во время Великой Отечественной погиб его дедушка – защищал братскую республику.
Жахонгир Бобоев приехал из Узбекистана. Он учится в академии и параллельно работает в клинике.
Акция «Маршрут добрых дел» прошла в 10 раз. Патриотический проект – ежегодный.
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Мемориал посетили медики-волонтеры из Беларуси, России, Кыргызстана и Узбекистана.
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