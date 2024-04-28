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Ошибки в работе отделов продаж, премиальный чай и важный навык для предпринимателей: новости бизнеса за 22-28 апреля 2024 года
28.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес на инфраструктуре для электрокаров, виды деятельности для ИП и важность финмодели бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Александр Лукашенко
Полезное для бизнеса
Каждый год продажи электромобилей растут в 2 раза. Поэтому «Про бизнес» поговорил начальником отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры Белоруснефть (бренд «Маланка») Максимом Сусаренко о перспективах развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также
«У меня не совсем бухгалтерский подход к налогам: я не люблю смотреть на них исключительно с точки зрения законодательства — кто когда и сколько должен заплатить государству. Я, скорее, подхожу комплексно, потому что такой же предприниматель, как и вы», — налоговый консультант и главный бухгалтер Мария Шумская не любит мыслить шаблонно и попыталась научить этому участников конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START». Эксперт
Привязывая заработок к объемам продаж, полученной выручке или количеству сделок, вы фокусируете внимание сотрудников на достижении этого показателя. Безусловно, в режиме «прямо сейчас» это видится выгодным. А что насчет долговременных, стратегических целей? Эксперт в вопросах стратегии и повышения эффективности бизнеса Святослав Бирюлин, опираясь на свой 26-летний опыт,
Начало нового проекта или расширение существующего бизнеса всегда должно сопровождаться конкретными цифрами, данными и точными расчетами. В ином случае прогнозы развития и перспектив не убедительны ни для партнеров, ни для инвесторов. Александр Кондрашонок, партнер и заместитель директора международной консалтинговой компании ASER,
А еще
Истории бизнеса
В 2005 году столичный предприниматель и совладелец компании на четыре сотни сотрудников Иван Басалыга серьезно увлекся китайским чаем, а потом и вовсе бросил все, чтобы открыть один из первых в стране чайных магазинов премиум-сегмента с почти нулевыми знаниями в этой индустрии. Предпринимателю хотелось спокойного развития, как и подобает философии чайных церемоний, но на практике все обернулось иначе. «Про бизнес»
Сначала она рисовала на заказ, но ее постоянно спрашивали, как научиться рисовать так же. И Екатерина Шилина решилась открыть школу скетчноутинга Smart Ink. Наша героиня прошла интересный путь от юриспруденции и журналистики до профессии иллюстратора-инфографика — и в итоге смогла сделать из этого бизнес. За 5 лет работы в школе отучились 50 потоков: как минимум 1000 человек уже прошли курсы Екатерины.
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Ошибки в работе отделов продаж, премиальный чай и важный навык для предпринимателей: новости бизнеса за 22-28 апреля 2024 года
Бизнес на инфраструктуре для электрокаров, виды деятельности для ИП и важность финмодели бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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