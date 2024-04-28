Ошибки в работе отделов продаж, премиальный чай и важный навык для предпринимателей: новости бизнеса за 22-28 апреля 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Бизнес на инфраструктуре для электрокаров, виды деятельности для ИП и важность финмодели бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, а Минэкономики раскрыло некоторые пункты будущего перечня видов деятельности для ИП.

Полезное для бизнеса

Каждый год продажи электромобилей растут в 2 раза. Поэтому «Про бизнес» поговорил начальником отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры Белоруснефть (бренд «Маланка») Максимом Сусаренко о перспективах развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также инвестиционном потенциале этой сферы .

«У меня не совсем бухгалтерский подход к налогам: я не люблю смотреть на них исключительно с точки зрения законодательства — кто когда и сколько должен заплатить государству. Я, скорее, подхожу комплексно, потому что такой же предприниматель, как и вы», — налоговый консультант и главный бухгалтер Мария Шумская не любит мыслить шаблонно и попыталась научить этому участников конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START». Эксперт объяснила , почему важно любить цифры. Обязательно к прочтению для начинающих предпринимателей, но и опытным не повредит освежить память.

Привязывая заработок к объемам продаж, полученной выручке или количеству сделок, вы фокусируете внимание сотрудников на достижении этого показателя. Безусловно, в режиме «прямо сейчас» это видится выгодным. А что насчет долговременных, стратегических целей? Эксперт в вопросах стратегии и повышения эффективности бизнеса Святослав Бирюлин, опираясь на свой 26-летний опыт, убежден : система оплаты через бонусы и проценты может быть не просто малоэффективна, а привести к серьезным негативным последствиям для бизнеса в долгосрочной перспективе.

Начало нового проекта или расширение существующего бизнеса всегда должно сопровождаться конкретными цифрами, данными и точными расчетами. В ином случае прогнозы развития и перспектив не убедительны ни для партнеров, ни для инвесторов. Александр Кондрашонок, партнер и заместитель директора международной консалтинговой компании ASER, рассказал , как составить финансовую модель своего бизнеса, чтобы найти для него финансирование и быть убедительным проектом для партнеров.

А еще мы узнали , как сэкономить на прямых коммуникациях с клиентом в 2024 году.

Истории бизнеса

В 2005 году столичный предприниматель и совладелец компании на четыре сотни сотрудников Иван Басалыга серьезно увлекся китайским чаем, а потом и вовсе бросил все, чтобы открыть один из первых в стране чайных магазинов премиум-сегмента с почти нулевыми знаниями в этой индустрии. Предпринимателю хотелось спокойного развития, как и подобает философии чайных церемоний, но на практике все обернулось иначе. «Про бизнес» встретился с Иваном , чтобы побольше узнать о культуре чаепития в Беларуси, коммерческом потенциале этого напитка и трудностях ведения бизнеса с экзотическими для нашего рынка товарами.