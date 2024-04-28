ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ошибки в работе отделов продаж, премиальный чай и важный навык для предпринимателей: новости бизнеса за 22-28 апреля 2024 года

28.04.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Бизнес на инфраструктуре для электрокаров, виды деятельности для ИП и важность финмодели бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, а Минэкономики раскрыло некоторые пункты будущего перечня видов деятельности для ИП.

Полезное для бизнеса

Каждый год продажи электромобилей растут в 2 раза. Поэтому «Про бизнес» поговорил начальником отдела эксплуатации зарядной инфраструктуры Белоруснефть (бренд «Маланка») Максимом Сусаренко о перспективах развития зарядной инфраструктуры для электромобилей, а также инвестиционном потенциале этой сферы.

«У меня не совсем бухгалтерский подход к налогам: я не люблю смотреть на них исключительно с точки зрения законодательства — кто когда и сколько должен заплатить государству. Я, скорее, подхожу комплексно, потому что такой же предприниматель, как и вы», — налоговый консультант и главный бухгалтер Мария Шумская не любит мыслить шаблонно и попыталась научить этому участников конференции «БЕРИ И ДЕЛАЙ: BIG START». Эксперт объяснила, почему важно любить цифры. Обязательно к прочтению для начинающих предпринимателей, но и опытным не повредит освежить память.

Привязывая заработок к объемам продаж, полученной выручке или количеству сделок, вы фокусируете внимание сотрудников на достижении этого показателя. Безусловно, в режиме «прямо сейчас» это видится выгодным. А что насчет долговременных, стратегических целей? Эксперт в вопросах стратегии и повышения эффективности бизнеса Святослав Бирюлин, опираясь на свой 26-летний опыт, убежден: система оплаты через бонусы и проценты может быть не просто малоэффективна, а привести к серьезным негативным последствиям для бизнеса в долгосрочной перспективе.

Начало нового проекта или расширение существующего бизнеса всегда должно сопровождаться конкретными цифрами, данными и точными расчетами. В ином случае прогнозы развития и перспектив не убедительны ни для партнеров, ни для инвесторов. Александр Кондрашонок, партнер и заместитель директора международной консалтинговой компании ASER, рассказал, как составить финансовую модель своего бизнеса, чтобы найти для него финансирование и быть убедительным проектом для партнеров.

А еще мы узнали, как сэкономить на прямых коммуникациях с клиентом в 2024 году.

Истории бизнеса

В 2005 году столичный предприниматель и совладелец компании на четыре сотни сотрудников Иван Басалыга серьезно увлекся китайским чаем, а потом и вовсе бросил все, чтобы открыть один из первых в стране чайных магазинов премиум-сегмента с почти нулевыми знаниями в этой индустрии. Предпринимателю хотелось спокойного развития, как и подобает философии чайных церемоний, но на практике все обернулось иначе. «Про бизнес» встретился с Иваном, чтобы побольше узнать о культуре чаепития в Беларуси, коммерческом потенциале этого напитка и трудностях ведения бизнеса с экзотическими для нашего рынка товарами.

Сначала она рисовала на заказ, но ее постоянно спрашивали, как научиться рисовать так же. И Екатерина Шилина решилась открыть школу скетчноутинга Smart Ink. Наша героиня прошла интересный путь от юриспруденции и журналистики до профессии иллюстратора-инфографика — и в итоге смогла сделать из этого бизнес. За 5 лет работы в школе отучились 50 потоков: как минимум 1000 человек уже прошли курсы Екатерины. Читайте, с чего все начиналось, в чем сложности сферы и какие есть планы на будущее.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнес на инфраструктуре для электрокаров, виды деятельности для ИП и важность финмодели бизнеса. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики Содружества высадили Аллею памяти у воинского захоронения в Озаричах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика