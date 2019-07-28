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В Миорском районе несколько раз перевернулась легковушка с компанией молодых людей
29.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Миорском районе на автодороги Р14 Полоцк — Миоры — Браслав в деревне Старые Крюки несколько раз перевернулся Peugeot 406. В салоне находились три парня и две девушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
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В Миорском районе на автодороги Р14 Полоцк — Миоры — Браслав в деревне Старые Крюки несколько раз перевернулся Peugeot 406. В салоне находились три парня и две...
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