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В сети обсуждают, правда ли известный стример заработал миллиард долларов
Источник материала: Tut.by
Тайлер Блевинс, известный как Ninja, — один из самых популярных пользователей игрового стримингового сервиса Twitch. Он стал известен благодаря трансляциям своей игры в Fortnite и был
1 августа 2019 года Ninja
Однако не все с этим согласны. Например, Shazoo.ru
«Учитывая, что на 2019 год „стоимость“ Ninja составляет около 17 миллионов долларов, то более реалистичная сумма контракта — $ 10−15 миллионов в год. Звучит все равно много, но если учесть, что у Microsoft очень много денег и благодаря Ninja они действительно могут раскачать Mixer на активный рост, то $ 60-$ 100 миллионов за шесть лет практически ежедневных стримов? С учетом некоторых выходных и отпуска, получается около 40 тысяч долларов за рабочий день», — пишет автор.
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Тайлер Блевинс, известный как Ninja, - один из самых популярных стримеров. Недавно он перешел из Twitch на сервис Mixer от Microsoft.
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