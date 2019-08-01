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В сети обсуждают, правда ли известный стример заработал миллиард долларов

02.08.2019 19:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тайлер Блевинс, известный как Ninja, — один из самых популярных пользователей игрового стримингового сервиса Twitch. Он стал известен благодаря трансляциям своей игры в Fortnite и был первым, кто набрал более 10 млн подписчиков в сервисе. Теперь появился слух, что он заработал почти миллиард долларов. Об этом сообщает 3DNews.


Тайлер Блевинс, известный как Ninja. Фото: ninja / Instagram

1 августа 2019 года Ninja объявил, что покидает Twitch ради стримингового сервиса Mixer от Microsoft. Вскоре после этого пользователь Twitter Komo Kojnarowski написал пост, что Ninja и Microsoft подписали контракт стоимостью 932 млн долларов на шесть лет.

Однако не все с этим согласны. Например, Shazoo.ru пишет, что это «полный бред», и подсчитывает, что если вычесть все налоги и прочие расходы, то Ninja должен был бы получать около 320 тысяч долларов каждый день в течение шести лет.

«Учитывая, что на 2019 год „стоимость“ Ninja составляет около 17 миллионов долларов, то более реалистичная сумма контракта — $ 10−15 миллионов в год. Звучит все равно много, но если учесть, что у Microsoft очень много денег и благодаря Ninja они действительно могут раскачать Mixer на активный рост, то $ 60-$ 100 миллионов за шесть лет практически ежедневных стримов? С учетом некоторых выходных и отпуска, получается около 40 тысяч долларов за рабочий день», — пишет автор.

 
 
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Тайлер Блевинс, известный как Ninja, - один из самых популярных стримеров. Недавно он перешел из Twitch на сервис Mixer от Microsoft.
 
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