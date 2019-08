В сети обсуждают, правда ли известный стример заработал миллиард долларов

Источник материала: Tut.by

Тайлер Блевинс, известный как Ninja, — один из самых популярных пользователей игрового стримингового сервиса Twitch. Он стал известен благодаря трансляциям своей игры в Fortnite и был первым , кто набрал более 10 млн подписчиков в сервисе. Теперь появился слух, что он заработал почти миллиард долларов. Об этом сообщает 3DNews.

1 августа 2019 года Ninja объявил , что покидает Twitch ради стримингового сервиса Mixer от Microsoft. Вскоре после этого пользователь Twitter Komo Kojnarowski написал пост, что Ninja и Microsoft подписали контракт стоимостью 932 млн долларов на шесть лет.

Ninja has signed a 6yr/$ 932M contract with the Microsoft Mixer, league sources tell ESPN.