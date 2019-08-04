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Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?

05.08.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сингапура. Популярная сингапурская блогер в шутку показала, как выглядят девушки-геймеры на самом деле, и как они выглядят в представлении парней. Пользователи соцсетей шутку оценили.

«Такое у вас представление о девушках-геймерах? Пролистните, чтобы немного приблизиться к реальности», – написала Черил Элисон Лим на своей странице в Instagram.

Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?
Фото: instagram.com/cherzinga

Геймеры посмеялись и похвалили девушку за попытку отобразить реальность. Также комментаторы написали, что аналогичная разница есть между стрмером и обычным игроком.

Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?
Фото: instagram.com/cherzinga

Кстати, недавно мы рассказывали о самых ожидаемых видеоиграх 2019-2020 года.

Чем порадуют The Last of Us: Part II, ремейк Final Fantasy VII и Cyberpunk 2077 – можно узнать здесь.

Люди в материале: Черил Элисон Лим
 
 
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Новости Сингапура. Популярная сингапурская блогер в шутку показала, как выглядят девушки-геймеры на самом деле, и как они выглядят в представлении парней....
 
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