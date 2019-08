Ожидание и реальность. Как выглядит девушка-геймер?

Источник материала: СТВ

Новости Сингапура. Популярная сингапурская блогер в шутку показала, как выглядят девушки-геймеры на самом деле, и как они выглядят в представлении парней. Пользователи соцсетей шутку оценили.

«Такое у вас представление о девушках-геймерах? Пролистните, чтобы немного приблизиться к реальности», – написала Черил Элисон Лим на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/cherzinga

Геймеры посмеялись и похвалили девушку за попытку отобразить реальность. Также комментаторы написали, что аналогичная разница есть между стрмером и обычным игроком.



Фото: instagram.com/cherzinga

