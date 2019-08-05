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Солигорский РОВД с февраля разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

06.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Солигорский РОВД с февраля разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

Солигорским РОВД разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Стешиц Маргарита Ивановна 2002 года рождения, которая 4 февраля 2019 года около 16:30 часов покинула общежитие, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, рост около 164 см; среднего телосложения; лицо овальное, по цвету бледное; лоб высокий, вертикальный; брови дугообразные; глаза серые; нос средний, прямой, основание горизонтальное; рот средний, губы средней толщины, равномерное выступание обеих губ; подбородок вертикальный; уши средние, овальные; волосы прямые, светло-русые, длиной ниже плеч (собирает в хвост).

Особые приметы: на предплечье правой руки с внутренней стороны нарисовано (без чернил) сердце.

Была одета: брюки черного цвета, кофта вязанная в горизонтальную полоску черного и белого цветов.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по номеру: 80174-332025, 8029-3378546, 8029-7678546.

Ранее сообщалось, что девушка была найдена в Смоленске (РФ), позже эта информация была удалена с сайта УВД Миноблисполкома.

 
 
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Солигорским РОВД разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Стешиц Маргарита Ивановна 2002 года рождения, которая 4 февраля 2019 года около 16:30 часов...
 
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